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Loyer mensuel de villas en Cambodge

Phnom Penh
48
Siem Reap
114
Khan Dangkao
7
Khan Sen Sok
5
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164 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Les villas à louer à Siem Reap offrent une excellente option d'hébergement pour les visiteur…
$450
par mois
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Villa de 6 chambres dans Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 423 m²
Sol 3
Cette villa Queen exceptionnelle offre un vaste espace de vie dans le cadre premier et sécur…
$2,500
par mois
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Villa de 6 chambres dans Krous, Cambodge
Villa de 6 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 396 m²
Sol 2
Cette propriété comprend quatre unités de 1 chambre et deux unités de 2 chambres, offrant un…
$2,000
par mois
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villa de 3 chambres dans Krous, Cambodge
villa de 3 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 196 m²
Sol 2
Cette charmante villa privée allie design traditionnel khmer et moderne occidental, situé à …
$700
par mois
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villa de 3 chambres dans Siem Reap, Cambodge
villa de 3 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 205 m²
Sol 2
Profitez d'une escapade relaxante dans cette villa magnifiquement conçue, comprenant 2 chamb…
$1,200
par mois
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Villa 9 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Villa 9 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 9
Chambres 9
Nombre de salles de bains 12
Surface 632 m²
Sol 2
Une villa spacieuse est maintenant disponible à la location au coeur de Boeung Keng Kang 1 (…
$6,000
par mois
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villa de 5 chambres dans Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 368 m²
Cette impressionnante villa de coin queen dans la région de Russey Keo offre un espace excep…
$6,500
par mois
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villa de 3 chambres dans Siem Reap, Cambodge
villa de 3 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Sol 1
Cette villa privée de trois chambres à louer, partiellement meublée, offre un mélange parfai…
$450
par mois
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Villa de 6 chambres dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 450 m²
Sol 2
Cette élégante villa à Sangkat Tuol Svay Prey 2 offre un emplacement privilégié près du marc…
$2,200
par mois
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villa de 3 chambres dans Siem Reap, Cambodge
villa de 3 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Sol 2
Au cœur de Siem Reap, cette maison entièrement meublée vous attend dans le quartier animé de…
$1,000
par mois
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Villa 8 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Villa 8 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 529 m²
Sol 2
Cette généreuse villa individuelle est située à quelques minutes de Boeung Trabek Plaza à Ch…
$4,500
par mois
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Villa 4 chambres dans Krous, Cambodge
Villa 4 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 1 415 m²
Villa moderne avec piscine à louer – Svay Dangkum, Siem Reap. Vivez une vie tropicale luxueu…
$3,500
par mois
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Villa 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Cette maison de 2 chambres dans la région de Sala Kamraeuk, offre une excellente occasion de…
$400
par mois
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villa de 5 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 476 m²
Cette villa est parfaite pour ceux qui recherchent une propriété spacieuse et bien située au…
$6,000
par mois
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Villa 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 2 317 m²
Sol 1
Découvrez cette villa hybride khmer-européenne unique, offrant un mélange de charme traditio…
$850
par mois
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Villa 4 chambres dans Krous, Cambodge
Villa 4 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 354 m²
Sol 2
Villa moderne à louer à Svay Dankum Commune, Siem Reap City. La villa dispose de 4 chambres …
$1,600
par mois
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villa de 3 chambres dans Krous, Cambodge
villa de 3 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Sol 2
La villa de style occidental dans une communauté fermée à Sro Ngae Commune, Siem Reap City. …
$950
par mois
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Villa 4 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 4 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 380 m²
Sol 3
Cette belle villa de 6 chambres à louer à Svay Dangkum, situé près de Derm Kralanh Market. C…
$800
par mois
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Villa 2 chambres dans Krous, Cambodge
Villa 2 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 334 m²
La villa comprend un salon, un coin repas et une cuisine, 2 chambres et 3 salles de bains. L…
$650
par mois
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Villa 10 chambres dans Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Villa 10 chambres
Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Nombre de pièces 10
Chambres 10
Nombre de salles de bains 12
Surface 525 m²
Sol 2
Cette superbe villa à louer à Khan Duan Penh dispose de 10 chambres spacieuses et 12 salles …
$3,000
par mois
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Villa 4 chambres dans Sangkat Roluoh, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Roluoh, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 236 m²
Sol 2
Cette villa de 2 étages est située à l'intérieur de la communauté bien organisée Borey ML Gr…
$1,500
par mois
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Villa 20 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Villa 20 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 20
Chambres 20
Surface 562 m²
Sol 3
Sécurisez une adresse commerciale prestigieuse avec cette villa expansive à louer à Khan Boe…
$5,000
par mois
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villa de 3 chambres dans Krous, Cambodge
villa de 3 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 224 m²
La toute nouvelle villa à louer autour de Sangkat Siem Reap. Le bâtiment était neuf, 3Chambr…
$600
par mois
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villa de 5 chambres dans Siem Reap, Cambodge
villa de 5 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Sol 3
Découvrez l'épitome du confort et de la commodité avec cette superbe villa de 5 chambres sit…
$1,200
par mois
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villa de 7 chambres dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
villa de 7 chambres
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Sol 2
Cette élégante villa Queen est située à Borey Peng Huoth Beong Snor et est disponible à la l…
$5,000
par mois
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Villa 4 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 4 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 334 m²
Sol 2
Cette élégante villa de 4 chambres à louer dans le quartier Wat Bo de la commune de Sala Kam…
$900
par mois
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Villa 4 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 4 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Une belle villa de 4 chambres avec piscine commune est disponible à la location à Sala Kamra…
$750
par mois
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Villa 4 chambres dans Krous, Cambodge
Villa 4 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 467 m²
Sol 2
Cette villa de 4 chambres à louer à Svay Dangkum, Siem Reap, est un excellent choix pour un …
$480
par mois
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Villa 9 chambres dans Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Villa 9 chambres
Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Nombre de pièces 9
Chambres 9
Nombre de salles de bains 9
Surface 630 m²
Sol 4
Vous cherchez de l'espace à Phnom Penh ? Ce n'est pas seulement une maison, c'est une villa …
$7,000
par mois
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Villa 4 chambres dans Krous, Cambodge
Villa 4 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 521 m²
Spacieuse villa 4BR à louer à Svay Dangkum Commune, Siem Reap Découvrez une expérience de vi…
$800
par mois
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