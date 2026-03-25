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Immobilier commercial en Cambodge

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Siem Reap
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Khan Sen Sok
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Khan Chamkar Mon
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60 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 12
Chambres 12
Sol 5
Découvrez une occasion d'investissement exceptionnelle avec cet hôtel disponible à la locati…
$5,50M
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Propriété commerciale 201 m² dans Sangkat Kakab 2, Cambodge
Propriété commerciale 201 m²
Sangkat Kakab 2, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 201 m²
Sol 3
Ce magasin de 3 étages à Chip Mong Pochentong offre une disposition flexible adaptée à la fo…
$800
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Propriété commerciale dans Sangkat Svay Pak, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Svay Pak, Cambodge
Nombre de salles de bains 4
Sol 5
Stratégiquement situé dans le quartier Ta Khan Russey Keo en pleine expansion le long de la …
$640,000
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Propriété commerciale dans Krous, Cambodge
Propriété commerciale
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Une opportunité rare est disponible avec ce magasin de 4 chambres à vendre à Siem Reap, offr…
$250,000
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Propriété commerciale 189 m² dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Propriété commerciale 189 m²
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 189 m²
Sol 3
Ce magasin bien situé dans le cher Borey Peng Huoth Beoung Snor offre une excellente occasio…
$290,000
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Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 22
Chambres 22
Nombre de salles de bains 25
Un hôtel-boutique de 22 chambres est disponible à la vente à Siem Reap City, offrant une occ…
$2,90M
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Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de salles de bains 4
Sol 2
Boutique Premium à BKK1 à vendre Investissement Or! Prime Shophouse avec large 9m de façade …
$2,20M
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Propriété commerciale dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
Propriété commerciale
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Sol 1
Présentant une excellente occasion d'acquérir un entrepôt spacieux à Khan Chbar Ampov. Avec …
$420,000
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Propriété commerciale dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Sol 13
Ce bâtiment bien situé à louer est situé dans la zone principale de l'OCIC, offrant une exce…
$2,80M
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Propriété commerciale dans Sangkat Stueng Mean Chey 3, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Stueng Mean Chey 3, Cambodge
Situé dans le quartier florissant de Khan Mean Chey, cette propriété offre une opportunité e…
$4,47M
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Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 14
Chambres 14
Nombre de salles de bains 17
Cet hôtel 14-bungalow est maintenant à vendre et offre une excellente opportunité d'affaires…
$1,50M
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Propriété commerciale dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Sol 13
Ce bâtiment bien situé à louer est situé dans la zone principale de l'OCIC, offrant une exce…
$3,95M
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Propriété commerciale dans Khan Sen Sok, Cambodge
Propriété commerciale
Khan Sen Sok, Cambodge
Sol 4
Investissez au cœur de Phnom Penh, le quartier commercial le plus en développement rapide av…
$500,000
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Propriété commerciale dans Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 60
Chambres 60
Nombre de salles de bains 62
Sol 14
Prime Riverside Investment Opportunity Riverside Commercial Goldmine! Rare, bâtiment haute v…
$3,80M
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Propriété commerciale 170 m² dans Sangkat Phsar Thmey Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale 170 m²
Sangkat Phsar Thmey Ti Muoy, Cambodge
Surface 170 m²
📣📣_ 📍_ 💲soi-disant rassemblement: 480 000 $ ()) ▶️: : 4,2mx29m : 5,5mx9m ▶️_ ☎️_
$480,000
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Propriété commerciale 59 m² dans Sangkat Dangkao, Cambodge
Propriété commerciale 59 m²
Sangkat Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 59 m²
📣📣_ 📍_ 💲Assistants : 230 000 dollars ▶️: 4,2mx14m ▶️4.2mx22m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$230,000
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Propriété commerciale dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Sol 3
🏠 Prime Shophouse Investissement sur Sought-After Street 99! 🏠 Une opportunité fantastique d…
$560,000
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Propriété commerciale dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 38
Chambres 38
Sol 12
Découvrez une occasion commerciale extraordinaire dans le vibrant Chamkar Mon de Phnom Penh!…
$4,90M
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Propriété commerciale dans Sangkat Phsar Daeum Kor, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phsar Daeum Kor, Cambodge
Ce magasin est situé dans une zone urbaine animée, à quelques pas du marché local. Avec une …
$255,000
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Propriété commerciale 173 m² dans Khan Sen Sok, Cambodge
Propriété commerciale 173 m²
Khan Sen Sok, Cambodge
Surface 173 m²
Sol 11
C'est pas vrai. Bâtiment à vendre / Prix de vente: 2 $, 5M Prix de location: 8 000 $/mois - …
$2,50M
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Propriété commerciale dans Sihanoukville, Cambodge
Propriété commerciale
Sihanoukville, Cambodge
Cette propriété à usage mixte est située au cœur de la ville de Sihanouk, offrant un emplace…
$4,50M
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Propriété commerciale 432 m² dans Sangkat Krang Thnong, Cambodge
Propriété commerciale 432 m²
Sangkat Krang Thnong, Cambodge
Nombre de salles de bains 2
Surface 432 m²
📣📣_ 📍_ 💲300 000 dollars des États-Unis ▶️20m x 30m ▶️18m x 24m ▶️_ ‼️ - - - - - - - - - - - …
$300,000
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Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 18
Chambres 18
Nombre de salles de bains 22
Sol 3
Immeuble à vendre près de la rivière à Siem Reap City, Sla Kram Commune. Cet établissement d…
$1,30M
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Propriété commerciale 783 m² dans Sihanoukville, Cambodge
Propriété commerciale 783 m²
Sihanoukville, Cambodge
Nombre de pièces 92
Chambres 92
Surface 783 m²
Sol 8
📣📣 C'est pas vrai. l Bâtiment à vendre 📍 Lieu: Sangkat1, Sihanoukville ▶️ Prix: 5,5 M$ ▶️ Su…
$5,50M
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Propriété commerciale dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Sol 2
Possibilité d'investissement! Boutique à vendre sur Prime Street 430. Une superbe opportunit…
$375,000
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Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Boutique à vendre ! Terrain 4m x 22,5m avec titre dur, taille du bâtiment de 240m2 sur 3 éta…
$550,000
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Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 21
Chambres 21
Sol 3
Cet hôtel bien entretenu est situé dans le quartier populaire de Wat Bo, Wat Bo Village, Sal…
$1,20M
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Propriété commerciale dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 50
Chambres 50
Nombre de salles de bains 53
Sol 10
🏢 Premier bâtiment commercial sur la rue High-Demand 155! 🏢 Une occasion exceptionnelle d'ac…
$2,00M
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Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 21
Chambres 21
Nombre de salles de bains 23
Sol 2
Ne manquez pas cette occasion incroyable de posséder un hôtel de charme dans la commune pros…
$620,000
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Propriété commerciale dans Krous, Cambodge
Propriété commerciale
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 16
Chambres 16
Nombre de salles de bains 17
Sol 3
Considérant cet immeuble comme un investissement locatif : pour les locations à long terme, …
$320,000
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