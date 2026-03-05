Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Khan Pou Senchey, Cambodge

3 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Prey Pring Khang Tboung 1, Cambodge
Maison 2 chambres
Prey Pring Khang Tboung 1, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 80 m²
Sol 1
Posséder une maison confortable et abordable dans la communauté paisible de Borey Cheary. Pr…
$65,000
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Sangkat Samraong Kraom, Cambodge
Maison 2 chambres
Sangkat Samraong Kraom, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Sol 2
Ne manquez pas ! Cette propriété Chhouk Va II offre une excellente valeur pour le prix. Il e…
$57,000
Laisser une demande
Maison 8 chambres dans Khan Pou Senchey, Cambodge
Maison 8 chambres
Khan Pou Senchey, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 10
Surface 204 m²
Sol 2
📍 2 Link Maisons à vendre à Tuol Pongro – Premier lieu d'affaires Nous offrons deux maisons …
$580,000
Laisser une demande
