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  1. Realting.com
  2. Cambodge
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Loyer mensuel de studios en Cambodge

Phnom Penh
33
Khan Sen Sok
3
Khan Boeng Keng Kang
8
Khan Chamkar Mon
5
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46 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Studio 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 2
Ce condo studio élégant de 32 m2 à louer est situé dans le prestigieux Rose Apple Square, l'…
$450
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 20 m²
Un studio est disponible à la location près du stade olympique et du marché City Mall (envir…
$150
par mois
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Studio dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Studio
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 5
Niché dans le quartier animé de Khan Boeung Keng Kang (BKK), cet élégant studio moderne entr…
$630
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Sol 2
Le condo est situé à proximité de Boeung Trabek Market (1 minute), Toul Tom Poung Market (5 …
$320
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Sol 10
Découvrez votre retraite urbaine parfaite ! Ce charmant condo studio à louer à Chamkar Mon, …
$350
par mois
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Studio dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Studio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Découvrez ce charmant studio condo à louer au coeur de Tuol Kouk, Phnom Penh ! Parfaitement …
$270
par mois
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Studio dans Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Cambodge
Studio
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Cambodge
Surface 20 m²
Chambre à louer près du stade olympique et du marché City Mall (environ 250m) - Surface de l…
$150
par mois
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Studio 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Studio 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 2
Situé en plein centre de la ville de Siem Reap, et à seulement 10 minutes à pied du quartier…
$350
par mois
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Studio dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Studio
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Louez ce studio condo chic dans Chak Angrae Leu, Mean Chey! Vivez une vie urbaine moderne à …
$170
par mois
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Studio dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Studio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Découvrez la vie urbaine ! Ce condo studio amical à louer à Tuol Kouk, Boeng Kak Ti Muoy, Ph…
$200
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Vivez la vie urbaine à son meilleur dans ce studio spacieux, niché dans le quartier exclusif…
$600
par mois
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Studio 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Studio 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 2
Ce studio élégant, niché au cœur de la ville, offre un mélange parfait de confort, de commod…
$200
par mois
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Studio 1 chambre dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Studio 1 chambre
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 16
Profitez de la vie au bord de la rivière à Vue Aston, l'un des projets de condominium les pl…
$350
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Venez vivre en ville avec ce charmant studio dans le quartier animé de Sangkat Toul Svay Pre…
$450
par mois
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Studio dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Studio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Découvrez la ville vibrante dans ce charmant studio condo à louer à Tuol Kouk, Boeng Kak Ti …
$250
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Sol 12
La Maison One va au-delà de votre appartement, offrant des éléments essentiels à l'unité ain…
$550
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Tomnop Teuk, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Tomnop Teuk, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 9
Votre retraite urbaine parfaite ! Louer ce spacieux condo studio de 56m2 dans vibrant Boeng …
$280
par mois
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Studio 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Studio 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Un studio propre et confortable dans un bon emplacement de Wat Bo Village. À distance de mar…
$200
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 11
$290
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Il s'agit d'un appartement entièrement meublé d'une chambre dans un bâtiment sécurisé avec s…
$260
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 7
Ce studio moderne et bien conçu de 50m2 offre un mélange parfait de confort et de commodité …
$250
par mois
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Studio dans Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Studio
Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 15
Ce studio entièrement meublé à Sen Sok est prêt à emménager et bénéficie d'un emplacement pr…
$370
par mois
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Studio 1 chambre dans Krous, Cambodge
Studio 1 chambre
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 1
Situé en plein centre de la ville de Siem Reap, et à seulement 10 minutes à pied du quartier…
$350
par mois
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Studio 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Studio 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 4
Rose Apple Square, qui donne son nom au projet, est caché sur Rose Apple Road au cœur de la …
$500
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 20
Si vous êtes à la recherche d'un joli studio condo dans le meilleur emplacement, consultez C…
$450
par mois
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Studio dans Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Studio
Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Surface 31 m²
Sol 6
Entrez dans l'élégance urbaine ! Ce studio lumineux de 31m2 à louer à Saensokh vibrant, Ou B…
$250
par mois
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Studio dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Studio
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Découvrez la vie urbaine confortable dans ce charmant studio condo à louer, niché dans vibra…
$170
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 5
Ce studio moderne est stratégiquement situé au cœur de BKK1, entouré d'une variété de plats …
$1,100
par mois
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Studio 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Studio 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Découvrez la vie urbaine à son meilleur avec ce studio chic au cœur du centre-ville. Profite…
$200
par mois
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Studio 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Studio 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Avec un condo Studio entièrement meublé dans Rose Apple Square, offrant un mélange de luxe e…
$400
par mois
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