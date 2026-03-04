Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Khan Boeng Keng Kang, Cambodge

26 propriétés total trouvé
Maison dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Maison
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Surface 150 m²
Sol 6
Ce magasin massif de six étages est stratégiquement situé dans la très recherchée commune BK…
$750,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 160 m²
Sol 2
Excellent Shophouse sur Mao Sae Tung Boulevard C'est une occasion exceptionnelle de posséder…
$600,000
Maison 6 chambres dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 100 m²
📣📣 _ 📍_ 💲Assistants : 420 000 dollars ▶️4m x 25m ▶️:: 4m x 27m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$420,000
Maison 3 chambres dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 158 m²
Sol 2
Premier Shophouse sur Mao Sae Tung Boulevard C'est une occasion exceptionnelle de posséder u…
$850,000
Maison 2 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Maison 2 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 173 m²
Sol 2
Investir dans un magasin à double accès sur la rue 163 Voici une liste courte et attrayante …
$1,40M
Maison dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Maison
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de salles de bains 6
Surface 157 m²
Sol 3
Cette propriété spacieuse est parfaitement positionnée près du Musée du Génocide de Toul Sle…
$550,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 144 m²
Sol 2
Cette belle maison est idéalement située à seulement 3 minutes du marché olympique au coeur …
$950,000
Maison 5 chambres dans Sangkat Olympic, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Olympic, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 90 m²
Sol 2
Investir dans votre avenir: Prime Shophouse sur la rue 163 Voici une liste courte et attraya…
$560,000
Maison dans Sangkat Tomnop Teuk, Cambodge
Maison
Sangkat Tomnop Teuk, Cambodge
Surface 156 m²
Sol 2
Stratégiquement situé au cœur de Khan Boeung Keng Kang (BKK) – le quartier le plus prestigie…
$370,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 126 m²
Sol 3
Boutique à vendre sur Mao Sae Tung Blvd C'est une occasion privilégiée de posséder un magasi…
$795,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 100 m²
Sol 3
Cette maison bien située à Sangkat Tuol Svay Prey 2 offre une opportunité fantastique pour l…
$700,000
Maison 6 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Surface 405 m²
Sol 2
Rare Opportunité: Première Maison sur la rue 95 Massive 340 m2 Maison à vendre! Grande maiso…
$1,90M
Maison 4 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 139 m²
Sol 3
Situé juste à côté de National Road 1, cet établissement se trouve dans une zone de haute de…
$600,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Tomnop Teuk, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Tomnop Teuk, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 72 m²
Sol 2
Cette maison bien placée à Sangkat Tumnob Tik offre un emplacement privilégié à seulement 5 …
$228,000
Villa 12 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Villa 12 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 12
Chambres 12
Nombre de salles de bains 15
Surface 570 m²
Sol 2
Niché dans le prestigieux quartier de Boeung Keng Kang 1, cette vaste villa s'étend sur 570m…
$4,56M
Maison 4 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 93 m²
Sol 3
Situé au cœur de la zone primaire expatriée et d'affaires de Phnom Penh, ce magasin de 3 éta…
$800,000
Maison dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Maison
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Surface 510 m²
Sol 3
Maison exceptionnelle sur le boulevard Mao Sae Tung C'est une occasion unique de posséder un…
$4,80M
Maison dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Maison
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Surface 176 m²
Sol 2
Ce spacieux magasin de deux étages est stratégiquement situé à Khan Boeng Keng Kang (BKK), à…
$650,000
Maison dans Sangkat Olympic, Cambodge
Maison
Sangkat Olympic, Cambodge
Nombre de salles de bains 6
Surface 392 m²
Sol 2
Excellent Shophouse à vendre sur Street 163 C'est une occasion phénoménale de posséder un ma…
$1,80M
Maison 4 chambres dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 100 m²
Sol 2
Cette maison de 3 étages est maintenant disponible à la vente dans le quartier pratique de T…
$390,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 134 m²
Sol 4
Cette prestigieuse maison de 4 chambres, de 5 salles de bains est située au cœur de Boeung K…
$1,45M
Maison 3 chambres dans Sangkat Olympic, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Olympic, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 84 m²
Sol 2
Prime Shophouse dans la rue 163 - Une opportunité d'investissement! Voici une liste courte e…
$500,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 97 m²
Sol 2
Premier Shophouse sur Mao Sae Tung Boulevard C'est une occasion exceptionnelle de posséder u…
$850,000
Villa dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Surface 648 m²
Ce terrain de premier plan est stratégiquement situé au cœur du quartier le plus prestigieux…
$5,51M
Maison dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Maison
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de salles de bains 3
Surface 108 m²
Sol 3
Posséder un actif à haut rendement au Cambodge le district le plus recherché. Ce magasin de …
$550,000
Maison dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Maison
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Surface 105 m²
Sol 2
Ce magasin rare situé sur la rue 310 est situé au cœur de Boeung Keng Kang 1 (BKK1) , largem…
$680,000
