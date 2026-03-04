Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Khan Chroy Changvar, Cambodge

villas
7
18 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
Villa 5 chambres
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 108 m²
📣📣 (Queen A Villa) 📍(Parking Land 6A) 💲Assistants : 5x,000$ ▶️9m x 12m ▶️:: 14 m x 24 m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$520,000
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
Maison 2 chambres
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 85 m²
Sol 2
Cette toute nouvelle maison liée à Borey La Flora 6A n'a jamais été habitée, offrant un état…
$77,000
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 334 m²
Sol 2
Cette spacieuse maison de 2 étages est située dans le Sangkat Chroy Changvar, à croissance r…
$1,50M
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
Maison 5 chambres
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 160 m²
Sol 3
Votre maison de rêve vous attend au cœur de Chraoy Chongvar, Preaek Ta Sek, Phnom Penh ! Cet…
$300,000
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
Maison 5 chambres
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 160 m²
Sol 3
Découvrez cette charmante villa jumelle dans la région de Chraoy Chongvar, parfaitement adap…
$230,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 210 m²
Sol 3
Posséder une spacieuse villa double de 4 chambres, 5 salles de bains dans le quartier Chraoy…
$235,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 120 m²
Embrassez le charme de cette maison de liaison de 4 chambres, 5 salles de bains située au co…
$220,000
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
Villa 4 chambres
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 198 m²
📣📣 _ 📍_ 💲_ ▶️: 6m x 12m ▶️:: 9,5 m x 21 m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$158,000
Laisser une demande
Maison 8 chambres dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
Maison 8 chambres
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 200 m²
Sol 5
Une opportunité de propriété est maintenant disponible le long du National 6 à Sangkat Preak…
$860,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Prek Liep, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Prek Liep, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 80 m²
Sol 3
Prêt à vivre votre meilleure vie à Phnom Penh ? Cette incroyable maison de lien de 4 chambre…
$130,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
Maison 3 chambres
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 88 m²
Sol 2
Charmante maison de lien au coeur de Chraoy Jongva, Phnom Penh, offrant une occasion fantast…
$115,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
Maison 3 chambres
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 128 m²
Sol 2
Découvrez cette maison abordable de 3 chambres, 3 salles de bains à Chraoy Chongvar, Preaek …
$160,000
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
Villa 4 chambres
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 120 m²
Sol 3
Dans le style de vie de la villa sereine au cœur de Chraoy Chongvar, Preaek Ta Sek, Phnom Pe…
$195,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
Maison 3 chambres
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 128 m²
Sol 2
Découvrez la vie moderne dans cette charmante maison de 3 chambres, 3 salles de bains nichée…
$135,000
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 800 m²
Sol 2
Découvrez une occasion exceptionnelle d'investissement et de style de vie le long de la pitt…
$1,40M
Laisser une demande
Villa 9 chambres dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
Villa 9 chambres
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 9
Chambres 9
Nombre de salles de bains 9
Surface 451 m²
Sol 3
Cette villa de 3 étages est située sur un terrain de 15.3m x 29,5m (451.35m2) d'une taille d…
$400,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 7
Surface 420 m²
Sol 3
Découvrez une occasion exceptionnelle de villa jumelle dans le quartier Chraoy Chongvar de P…
$520,000
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 571 m²
Sol 3
Cette spacieuse villa de trois étages est maintenant disponible à la vente dans le quartier …
$1,04M
Laisser une demande
