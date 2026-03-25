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Loyer mensuel de penthouses en Cambodge

Phnom Penh
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Khan Sen Sok
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8 propriétés total trouvé
Attique 3 chambres dans Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Cambodge
Attique 3 chambres
Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Découvrez la vie élevée! Ce superbe condo Penthouse, idéalement situé à louer à Tuol Kouk, B…
$3,200
par mois
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Attique 3 chambres dans Krous, Cambodge
Attique 3 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Sol 5
Ce magnifique penthouse de 3 chambres à louer à Siem Reap. Il dispose d'un design moderne av…
$850
par mois
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Attique 3 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Attique 3 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 297 m²
Sol 20
Certainement ! Urban Loft Condo est un développement résidentiel moderne situé près de Aeon …
$3,500
par mois
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Attique 3 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Attique 3 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Sol 34
Élevez votre style de vie dans ce magnifique condo 3 lits, 3 bains à louer à Chbar Ampov, Ph…
$4,500
par mois
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Attique 3 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Attique 3 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 297 m²
Sol 17
Vivez la haute vie dans ce magnifique penthouse de 3 chambres, 4 salles de bains à louer à S…
$3,500
par mois
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Attique 2 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Attique 2 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 297 m²
Sol 2
L'Urban Loft Condo dans la région de Sen Sok est une option parfaite pour ceux qui recherche…
$3,000
par mois
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Attique 2 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Attique 2 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
La propriété est située à une distance pratique, avec Makro Market à seulement 1 minute et A…
$3,000
par mois
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Attique 3 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Attique 3 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 297 m²
Sol 18
Certainement ! Urban Loft Condo est un développement résidentiel moderne situé près de Aeon …
$2,500
par mois
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