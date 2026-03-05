Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Khan Sen Sok, Cambodge

Maison 4 chambres dans Sangkat Krang Thnong, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Krang Thnong, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 102 m²
Sol 3
Ce moderne et spacieux Link House est dans un quartier privilégié, offrant confort et confor…
$155,000
Villa 4 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 957 m²
Sol 2
Saisir la possibilité de posséder cette villa résidentielle sur un terrain spacieux de 957 m…
$898,000
Villa 7 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Villa 7 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 9
Surface 442 m²
Sol 4
Cette prestigieuse villa de luxe de 4 étages, située dans le quartier à forte croissance de …
$1,50M
Maison 3 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Maison 3 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 70 m²
Sol 3
Située dans la communauté de Borey Arata à Sen Sok, cette maison de lien moderne offre un mé…
$145,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Kouk Khleang, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Kouk Khleang, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 64 m²
📣📣 E0,E1 📍(En milliers de dollars) 💲(En milliers de dollars des États-Unis) ▶️4m x 16m ▶️4m …
$105,000
Maison 4 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 84 m²
📣📣 _ 📍_ 💲assistant : 180 000 dollars () ▶️: 4,2m x 16m ▶️:: 4.2m x 20m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$180,000
Villa 4 chambres dans Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 959 m²
Vivez grand dans cette superbe villa Saensokh ! A vendre à 950 000 $, cette luxueuse maison …
$950,000
Maison dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Maison
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Surface 145 m²
Sol 3
Cette propriété d'exception dans le prestigieux Borey La Sen Sok offre une acquisition doubl…
$420,000
Villa 7 chambres dans Sangkat Kouk Khleang, Cambodge
Villa 7 chambres
Sangkat Kouk Khleang, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 8
Surface 400 m²
Sol 3
📣📣 _ 📍_ 💲Assistants : 490 000 dollars () ▶️(collaboration) ▶️:: 20m x 20m (400m2) ▶️_ ▶️)))) ☎️_
$490,000
Maison 4 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 88 m²
Sol 2
$108,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Kouk Khleang, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Kouk Khleang, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 330 m²
📣📣_ 📍_ 💲Assistants : 280 000 dollars ▶️7m x 15m ▶️:: 15m x 20m ▶️_ ☎️_
$280,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Bienvenue dans cette charmante maison de 4 chambres, 2 salles de bains dans Saensokh populai…
$270,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Kouk Khleang, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Kouk Khleang, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 88 m²
Sol 2
📣📣 E0,E1 📍(En anglais seulement) 💲(En milliers de dollars des États-Unis) ▶️4m x 16m ▶️4m x …
$125,000
Villa 4 chambres dans Sangkat Kouk Khleang, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Kouk Khleang, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 957 m²
Sol 2
Découvrez votre villa de rêve de 4 lits, 6 bains à Saensokh vibrant, Phnom Penh Thmei ! Cett…
$950,000
Villa 6 chambres dans Sangkat Khmuonh, Cambodge
Villa 6 chambres
Sangkat Khmuonh, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Bienvenue à votre retraite opulente! Cette exquise villa de 6 chambres, de 8 salles de bains…
$2,55M
Villa 5 chambres dans Sangkat Khmuonh, Cambodge
Villa 5 chambres
Sangkat Khmuonh, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 300 m²
📣📣 _ 📍) appelé: (Chip Mong Grand) 💲soi-disant rassemblement: 420 000 $ () ▶️: 12m x 11m ▶️::…
$420,000
Villa 6 chambres dans Sangkat Khmuonh, Cambodge
Villa 6 chambres
Sangkat Khmuonh, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Sol 2
Bienvenue dans cette magnifique villa de 6 chambres à coucher, 8 salles de bain dans Chip Mo…
$2,55M
Maison 4 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Sol 2
Prix à 250 000 $, découvrez cette élégante maison de 4 chambres, 5 salles de bains à Saensok…
$250,000
Maison 2 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Maison 2 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 105 m²
📣📣É0 📍, appelé: 💲Ensuite ? ▶️4m x 16m ▶️:: 5m x 21m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$83,000
Villa 4 chambres dans Sangkat Kouk Khleang, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Kouk Khleang, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 433 m²
Découvrez une expérience de vie extraordinaire dans cette villa moderne toute neuve, exquise…
$450,000
Villa 6 chambres dans Sangkat Khmuonh, Cambodge
Villa 6 chambres
Sangkat Khmuonh, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Sol 2
Vivez une vie opulente à Saensokh, Phnom Penh! Cette magnifique villa de 6 chambres, de 8 sa…
$2,55M
Maison 1 chambre dans Khan Sen Sok, Cambodge
Maison 1 chambre
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 62 m²
Sol 7
Ce tout nouveau condo d'une chambre entièrement meublé à Urban Loft Sen Sok est situé au 7èm…
$75,000
Villa dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Villa
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Sol 2
Embrassez la vie élégante dans cette charmante villa Saensokh, maintenant à vendre à Phnom P…
$1,06M
Maison 4 chambres dans Sangkat Kouk Khleang, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Kouk Khleang, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 84 m²
Sol 3
Cette maison de 3 étages offre un mélange parfait de confort et de qualité de vie près de la…
$85,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 90 m²
📣📣E0E1 📍 💲 ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ☎️== Synchronisation corrigée par l'aîné ==
$158,000
Maison 4 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 76 m²
Sol 2
📣📣_ 📍_ 💲_ ▶️4m x 16m ▶️4m x 22m ▶️1m ▶️_ ☎️_
$115,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 74 m²
Sol 4
Découvrez une opportunité d'investissement à haut rendement au cœur de Khan Sen Sok, Phnom P…
$250,000
Villa 5 chambres dans Sangkat Khmuonh, Cambodge
Villa 5 chambres
Sangkat Khmuonh, Cambodge
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 277 m²
Imaginez vivre dans une maison qui reflète la sophistication et le style raffiné. Cette vill…
$750,000
