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Maisons à vendre en Khan Russey Keo, Cambodge

10 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 104 m²
📣📣 (Villa Ruby) 📍 💲 ▶️6m x 12m ▶️ ▶️ ▶️ ☎️
$218,000
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Maison 6 chambres dans Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Surface 94 m²
Sol 3
Découvrez une maison familiale bien conçue offrant 200 m2 de surface habitable sur un terrai…
$120,000
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Villa 6 chambres dans Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Villa 6 chambres
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 426 m²
Sol 3
Cette villa Queen exceptionnelle offre un vaste espace de vie dans le cadre premier et sécur…
$630,000
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AuraAura
Maison 4 chambres dans Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 131 m²
Sol 3
Découvrez le confort et la commodité dans cette élégante villa jumelle située dans le quarti…
$289,000
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Maison 6 chambres dans Sangkat Tuol Sangkae 1, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Tuol Sangkae 1, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Sol 3
Cette maison à vendre à Toul Sangke est parfaite pour un usage résidentiel et commercial. L'…
$630,000
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Maison 5 chambres dans Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 97 m²
Sol 3
Charmant Link Maison à vendre à Chip Mong Land 598 Cette belle maison Link, d'une superficie…
$250,000
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Melrose VillasMelrose Villas
Maison 3 chambres dans Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 95 m²
Sol 2
Située dans un quartier calme et en plein développement de Sangkat Kilomet 6, cette maison b…
$209,000
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Villa 5 chambres dans Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Villa 5 chambres
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 322 m²
📣 (Villa Reine A) 📍 C'est pas vrai. (Chip Mong Parkland 598) 💲 (En milliers de dollars des É…
$570,000
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Maison 4 chambres dans Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 125 m²
Sol 3
Une autre opportunité fantastique dans la région de Sangkat Kilomet 6! Cette élégante villa …
$279,000
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Maison 4 chambres dans Sangkat Russey Keo, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Russey Keo, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 85 m²
Sol 2
Situé dans un quartier résidentiel paisible de Sangkat Kilomet 6, cette maison moderne liée …
$249,000
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