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Loyer mensuel de condos en Cambodge

Phnom Penh
651
Khan Sen Sok
99
Daun Penh
51
Khan Boeng Keng Kang
142
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809 propriétés total trouvé
Copropriété 5 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 5 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Ce magnifique penthouse de luxe neuf offre un étage complet d'espace de vie élégant avec 5 c…
$8,800
par mois
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Copropriété 3 chambres dans Krous, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Sol 1
Ce condo moderne de 3 chambres est maintenant disponible à la location à Sky Park Condo, off…
$1,000
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement moderne d'une chambre offre 56m2 d'espace de vie confortable avec un lit kin…
$650
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 11
Crown Tower est un bâtiment résidentiel de 30 étages situé à Khan Sen Sok, Phnom Penh, au Ca…
$380
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Daun Penh, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Découvrez la ville raffinée qui vit dans cet appartement de 91m2 de taille généreuse situé a…
$1,500
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Veal Vong, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Veal Vong, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cet appartement de service de 2 chambres entièrement meublé est de 80 m2 et est disponible p…
$900
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 5
Cet appartement de 1 chambre à coucher, 1 salle de bains offre un aménagement spacieux de 80…
$550
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce confortable appartement d'une chambre, d'une salle de bains dispose de 50 m2 d'espace de …
$400
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Nous sommes heureux de vous présenter un appartement de 2 chambres (type B) situé au cœur du…
$2,300
par mois
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Copropriété 3 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 41
Une communauté résidentielle moderne à usage mixte à Phnom Penh qui allie la vie contemporai…
$1,400
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce généreux appartement de 2 chambres offre 106,32 m2 d'espace de vie confortable et moderne…
$1,650
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 18
Votre oasis urbaine parfaite vous attend! Découvrez ce charmant condo 1 chambre, 1 salle de …
$280
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Situé à Toul Kork, cet appartement de 2 chambres, 2 salles de bains offre un espace de vie g…
$850
par mois
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Copropriété 3 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 124 m²
$1,600
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Profitez d'un séjour confortable dans cet appartement 1 chambre entièrement meublé, 1 salle …
$500
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce charmant appartement de 2 chambres dispose d'un design moderne et d'une piscine rafraîchi…
$650
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Sol 12
Cet appartement magnifiquement conçu de 2 chambres est maintenant disponible à la location d…
$1,800
par mois
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Copropriété 4 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Copropriété 4 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Sol 13
Vivez une vie surélevée dans ce vaste appartement de 225m2 de 4 chambres situé à Chroy Chang…
$2,200
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Orussey Ti Bei, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Orussey Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 24
Cet appartement bien placé de 1 chambre, 1 salle de bain est situé au 24ème étage dans le qu…
$550
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Découvrez l'épitome de la vie moderne nichée au cœur de Siem Reap, au Cambodge, avec cet exq…
$800
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 12
Si vous recherchez une maison moderne et sécurisée avec un excellent environnement, cette un…
$650
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Khan Sen Sok, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 66 m²
Sol 9
Urban Loft Condo dans la région de Sen Sok est une option parfaite pour ceux qui recherchent…
$550
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce spacieux appartement de 2 chambres, 2 salles de bains est situé dans la région de Toul Ko…
$950
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Khan Sen Sok, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Sol 14
Urban Loft est un condominium élégant et contemporain conçu pour la vie urbaine moderne à Ph…
$550
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 78 m²
Condo 2 chambres à Rose Apple Square. Détendez-vous dans le style et la commodité à Rose App…
$850
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 55 m²
Sol 12
Si vous recherchez une maison moderne et sécurisée avec un excellent environnement, ce deux …
$650
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 91 m²
Sol 14
Cet appartement moderne de 2 chambres à louer au J Tower 2 offre un séjour en ville conforta…
$1,500
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 12
✨Vous cherchez un condo de 2 chambres ? Découvrez la tour de la Couronne à Sen Sok, près de …
$650
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Trouvez votre maison de rêve à Sala Kamraeuk avec un appartement moderne de 2 chambres. Plon…
$1,000
par mois
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Copropriété 3 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cet appartement spacieux est situé dans la zone Chamkarmon, offrant 186m2 d'espace de vie co…
$2,500
par mois
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