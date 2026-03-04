Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Prampi Makara, Cambodge

2 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Sangkat Veal Vong, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Veal Vong, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 72 m²
Sol 3
Cette maison bien entretenue est située dans le très recherché Sangkat 7 Makara, avec 4 cham…
$344,000
Laisser une demande
Maison 13 chambres dans Sangkat Boeng Prolit, Cambodge
Maison 13 chambres
Sangkat Boeng Prolit, Cambodge
Nombre de pièces 13
Chambres 13
Nombre de salles de bains 15
Surface 267 m²
Sol 3
Cette propriété offre un excellent potentiel de revenu locatif. La propriété se trouve sur u…
$1,60M
Laisser une demande
