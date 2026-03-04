Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Kandal, Cambodge

Ta Khmau
7
10 propriétés total trouvé
Maison 8 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Maison 8 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 9
Surface 197 m²
Sol 2
Charming Link Maison à vendre sur la rue 115 C'est une occasion exceptionnelle de posséder u…
$400,000
Villa 6 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Villa 6 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 210 m²
Sol 3
Nichée dans la prestigieuse communauté ML Tiara, cette villa contemporaine offre un mélange …
$450,000
Maison 5 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Maison 5 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 97 m²
Sol 2
Maison de lien moderne à vendre sur la rue 115 C'est une excellente occasion de posséder une…
$330,000
Villa 5 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Villa 5 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 468 m²
📣📣 _ 📍_ 💲_ ▶️Taille de la maison: 12m x 12m ▶️: /Taille du terrain : 20/22m x 26m ▶️Salle de…
$260,000
Maison 3 chambres dans Kien Svay District, Cambodge
Maison 3 chambres
Kien Svay District, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Surface 1 095 m²
Sol 2
"Témoignage" Lire la suite : 15m x 73m Barre du ciel 👉 "Résumé" 👉 Un peu plus de 50 👉 500 000 $
$500,000
Maison 4 chambres dans Preaek Anhchan, Cambodge
Maison 4 chambres
Preaek Anhchan, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Sol 3
Cette magnifique maison de coin liée offre le mélange parfait d'intimité et d'espace supplém…
$96,000
Maison 2 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Maison 2 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 80 m²
Sol 2
C'est pas vrai. - Oui. C'est pas vrai. C'est pas vrai
$59,900
Villa 6 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Villa 6 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 375 m²
Sol 3
Située dans une communauté résidentielle bien établie et sécurisée à Ta Khmau, cette villa d…
$880,000
Villa 7 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Villa 7 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 8
Surface 504 m²
Sol 3
Découvrez cette villa exceptionnelle de 3 étages à louer au sein de la communauté fermée exc…
$7,000
Villa 5 chambres dans Koki commune, Cambodge
Villa 5 chambres
Koki commune, Cambodge
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 2 025 m²
Posséder votre propre paradis privé avec cette propriété de 2025 m2 comprenant une maison de…
$1,35M
