Maisons à vendre en Khan Mean Chey, Cambodge

16 propriétés total trouvé
Maison 6 chambres dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 100 m²
Sol 2
Excellente opportunité d'investissement: Shophouse sur la rue 271 Voici une liste de proprié…
$850,000
Maison 8 chambres dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Maison 8 chambres
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 9
Surface 90 m²
Sol 2
Investir dans un magasin principal sur la rue 271 Voici une liste de propriétés courte et at…
$500,000
Maison 6 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 184 m²
Sol 3
Boutique moderne à vendre à Prime Location C'est une excellente occasion de posséder un maga…
$620,000
Maison 7 chambres dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Maison 7 chambres
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 120 m²
Sol 2
Excellent magasin à vendre sur la rue 271 C'est une occasion fantastique de posséder un maga…
$500,000
Maison 2 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 2 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol 1
Excellente opportunité d'investissement: Shophouse sur la rue 271 Voici une liste de proprié…
$400,000
Maison 3 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 117 m²
Sol 1
Investir dans votre avenir: Shophouse sur la rue 371 Une excellente opportunité d'investisse…
$400,000
Maison 5 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 248 m²
Sol 2
Possibilité d'investissement: Shophouse sur la rue 371 Voici une liste de propriétés courte …
$280,000
Maison 17 chambres dans Sangkat Stueng Mean Chey 2, Cambodge
Maison 17 chambres
Sangkat Stueng Mean Chey 2, Cambodge
Nombre de pièces 17
Chambres 17
Nombre de salles de bains 17
Surface 280 m²
Sol 4
C'est pas vrai.‼️‼️ 500 000 $==> 350 000 $ Pays Taille: 14m x 20m Bâtiment Taille 14m x 20m …
$350,000
Maison 8 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 8 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 10
Surface 319 m²
Sol 3
Boutique de luxe à vendre à Chip Mong 271 Ce superbe magasin offre une opportunité d'investi…
$1,20M
Maison 4 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 143 m²
Sol 3
Prime Shophouse à vendre à Chip Mong 271 Une occasion d'investissement exceptionnelle vous a…
$580,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 125 m²
Sol 1
Investir dans un magasin principal rue 371 Une occasion d'investissement exceptionnelle vous…
$390,000
Maison 5 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 152 m²
Sol 2
Excellent Shophouse à vendre sur la rue 371. Une opportunité d'investissement fantastique vo…
$600,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Chak Angrae Kraom, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Chak Angrae Kraom, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 95 m²
Sol 3
Ce magasin est situé dans le célèbre Borey Peng Huoth The Star Diamond, l'une des communauté…
$270,000
Maison dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Surface 90 m²
Une maison bien entretenue est maintenant disponible à la vente à Borey Piphup Raksmey, Sang…
$179,900
Maison 4 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 9
Surface 180 m²
Sol 2
Prime Shophouse à vendre sur la rue 371 Une opportunité d'investissement fantastique vous at…
$580,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 7
Surface 575 m²
Sol 2
Exquis Villa Queen à vendre à Chip Mong Land Mark 271 Découvrez cette superbe villa Queen, u…
$2,00M
