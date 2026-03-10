Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Siem Reap, Cambodge

Villa 2 chambres dans Prasat Bakong, Cambodge
Villa 2 chambres
Prasat Bakong, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 2
Un merveilleux design de villa moderne avec le concept de vie communautaire à l'esprit au vi…
$101,000
Villa 4 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 4 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 231 m²
Sol 2
Cette villa individuelle est disponible à la vente à Borey Tourism City, situé dans la commu…
$240,000
Maison 7 chambres dans Krous, Cambodge
Maison 7 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 8
Surface 310 m²
Sol 3
Belle villa jumelle rénovée à vendre à Borey Angkor Palace, Svay Dankum Commune, Siem Reap C…
$370,000
AuraAura
Maison 2 chambres dans Krous, Cambodge
Maison 2 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 95 m²
Sol 2
Découvrez une occasion d'investissement exceptionnelle avec cette maison de liaison à vendre…
$70,000
Maison 3 chambres dans Krous, Cambodge
Maison 3 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 71 m²
Sol 3
Découvrez cette belle maison de lien de 3 chambres à vendre à Borey Premier Palace, Krong Si…
$90,000
Villa 3 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 3 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 160 m²
Sol 2
Cette charmante villa de 3 chambres à vendre dans la région de Svay Dangkum à Siem Reap City…
$100,000
Maison 4 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Maison 4 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 208 m²
Le mélange parfait de charme traditionnel et de confort moderne avec cette belle maison en b…
$80,000
Villa 3 chambres dans Krous, Cambodge
Villa 3 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 236 m²
La villa de style occidental dans une communauté fermée à Sro Ngae Commune, Siem Reap City. …
$220,000
Maison 5 chambres dans Krous, Cambodge
Maison 5 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 778 m²
Une belle maison de 5 chambres est à vendre à Svay Dangkum, Siem Reap. Cette maison spacieus…
$330,000
Villa 3 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 3 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 496 m²
Sol 2
Cette villa privée, située sur un terrain de 496 m2, dispose de 3 chambres et 4 salles de ba…
$240,000
Villa 4 chambres dans Krous, Cambodge
Villa 4 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 520 m²
Sol 2
Une belle villa privée de 4 chambres est à vendre dans la région de Svay Dangkum de Siem Rea…
$198,000
Maison 3 chambres dans Krous, Cambodge
Maison 3 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 224 m²
Cette belle maison à vendre à Svay Dangkum, Siem Reap City! Il dispose de trois chambres con…
$170,000
Maison 2 chambres dans Svay Thom, Cambodge
Maison 2 chambres
Svay Thom, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Sol 2
Cette élégante maison à vendre à Borey Tourisme. Cette propriété allie commodité et confort …
$70,000
Villa 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Sol 2
La Belle Villa est maintenant proposée à la vente. Il est situé à Sala Kamraeuk Commune ento…
$80,000
Villa 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 2 317 m²
Sol 1
Découvrez cette villa hybride khmer-européenne unique, offrant un mélange de charme traditio…
$620,000
Maison 4 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Maison 4 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 1 559 m²
Sol 2
Si vous envisagez d'acheter une maison avec beaucoup de terrain à Siem Reap, vous trouverez …
$170,000
Villa 3 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 3 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 789 m²
Sol 1
Découvrez l'épitome de la vie de luxe nichée près du prestigieux Angkor Golf Resort de Siem …
$494,000
Villa 5 chambres dans Krous, Cambodge
Villa 5 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 400 m²
Sol 1
Cette belle villa de 5 chambres, 6 salles de bains avec piscine privée est située à seulemen…
$590,000
Villa 3 chambres dans Svay Thom, Cambodge
Villa 3 chambres
Svay Thom, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 230 m²
Sol 2
Cette charmante villa de 3 chambres à vendre à Borey Tourisme ville, Siem Reap City, offre u…
$270,000
Maison 2 chambres dans Krous, Cambodge
Maison 2 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Sol 2
Cette maison de lien est située à l'intérieur du complexe sécurisé de la résidence Borey Mel…
$75,000
Villa 2 chambres dans Krous, Cambodge
Villa 2 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 210 m²
Que vous cherchiez à investir dans une résidence permanente, une maison de vacances ou une p…
$75,000
Villa 5 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 5 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 049 m²
C'est une maison de style resort privé nichée dans un jardin luxuriant où l'ancienne et mode…
$900,000
Villa 4 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 4 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 675 m²
Cette propriété d'exception dans la paisible région de Chreav de Siem Reap dispose de quatre…
$250,000
Maison 3 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Maison 3 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 98 m²
Cette belle maison de 3 chambres est à vendre à Svay Dangkum Commune, Siem Reap. Il vient en…
$80,000
Villa 3 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 3 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Sol 1
Cette villa de 3 chambres est située à Svay Dangkum, au sud-ouest de Siem Reap, à seulement …
$185,000
Villa 4 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 4 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 286 m²
Sol 2
Cette belle villa de 4 chambres à vendre dans un emplacement privilégié de Siem Reap, à quel…
$240,000
Villa 3 chambres dans Krous, Cambodge
Villa 3 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 432 m²
Cette villa de 3 chambres dans la commune Svay Dangkum de Siem Reap offre une superficie tot…
$195,000
Villa 4 chambres dans Krous, Cambodge
Villa 4 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 1 415 m²
Découvrez cette superbe villa moderne nichée dans le quartier paisible de Svay Dangkum, Siem…
$850,000
Villa 2 chambres dans Krous, Cambodge
Villa 2 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 334 m²
Sol 2
Vous cherchez une villa privée dans un endroit pratique? Ne cherchez pas plus loin ! Cette v…
$260,000
Villa 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 1 012 m²
Découvrez la vie luxueuse dans cette superbe villa privée, située à seulement 250 mètres de …
$390,000
