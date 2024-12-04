  1. Realting.com
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$225,268
;
Complejo residencial New project Lilian Residences with a swimming pool and gardens close to the international airport, Dubai South, Dubai, UAE
1
ID: 27418
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 2473692
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 14/8/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Sobre el complejo

Lilian Residences es un nuevo proyecto, situado en el corazón de la zona de desarrollo dinámico de Dubai South. El complejo de baja altura combina la sencillez refinada, el diseño sofisticado y la arquitectura cuidadosamente pensada, creando el espacio, donde cada detalle está lleno de sentido y está pensado para comodidad. Hay un ambiente notable de luz, coziness y tranquilidad aquí.

En el techo del edificio, una elegante piscina infinita con vistas panorámicas de la ciudad y el entorno, así como acogedores salones, donde se puede encontrar el amanecer con una taza de café o pasar la noche, admirando el atardecer, le están esperando. El jardín de techo verde se convertirá en un lugar para paseos y reuniones sin prisa con amigos. Los aventureros al aire libre podrán disfrutar de deportes en el gimnasio exterior totalmente equipado, y la zona de reflexión garantiza el equilibrio entre la privacidad y el ambiente de contacto cara a cara. Para familias con niños, hay un patio moderno.

Amenities:

  • piscina
  • gimnasio
  • parque infantil
  • jardines

Terminación - 3o trimestre de 2027.

Plan de pago: 30/70

Características de los planos

Electrodomésticos de cocina incorporados se incluyen en el precio

Ubicación e infraestructura cercana

Dubai South es un lugar donde los barrios residenciales, centros de negocios y zonas logísticas se combinan en la infraestructura única, basada en los principios del desarrollo sostenible, las innovaciones y el crecimiento a largo plazo. Ahora, la zona se está convirtiendo en uno de los lugares más buscados para la inversión y la vida moderna, y Lilian Residences es una rara oportunidad para comprar bienes raíces en el corazón de esta futura megapolis en términos beneficiosos.

Está a sólo dos minutos del parque, a 15 minutos del nuevo aeropuerto internacional de Al Maktoum y a solo 16 minutos de la ciudad de Expo.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

