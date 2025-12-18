Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas del mar en venta en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos

3 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Número de plantas 2
¡EOI está siendo recogido en este complejo residencial!Villa en el nuevo complejo residencia…
$2,10M
Agencia
DDA Real Estate
Villa 4 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
¡EOI está siendo recogido en este complejo residencial!Villa en el nuevo complejo residencia…
$1,63M
Agencia
DDA Real Estate
Villa 4 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 414 m²
Número de plantas 2
¡EOI está siendo recogido en este complejo residencial!Villa en el nuevo complejo residencia…
$3,00M
Agencia
DDA Real Estate
Parámetros de las propiedades en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos

Baratos
De lujo
