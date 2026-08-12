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Áticos del mar en Venta Dubái, Emiratos Árabes Unidos

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Business Bay
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37 propiedades total found
Ático Ático 11 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Premium Premium
Ático Ático 11 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 11
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 9
Área 3 628 m²
Piso 58/85
La torre S TENIDO Ultra-Luxury List Living✨ Ático de 5BR de ultra-luzEntra en un hogar donde…
$15,09M
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Sobha Realty
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Ático Ático 10 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 10 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 315 m²
Piso 41/43
Apartamentos de Ultra Lujo de Bugatti en un Nuevo Edificio Icónico de Dubai Business Bay Un …
$42,40M
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Ático Ático 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 223 m²
Apartamentos de lujo en Sea Haven con vistas al mar! Laguna privada y playa! Sistema de hoga…
$2,56M
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 7 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 7 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 560 m²
Piso 26/26
Apartamentos de lujo listos para mudarse en Dubai Marina Dubai Marina es uno de los barrios …
$8,28M
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Ático Ático 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 843 m²
Piso 8/9
Apartamentos con piscinas privadas en un complejo de estilo resort en Palm Jumeirah Estos ap…
$6,45M
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Ático Ático 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 799 m²
Piso 40/43
Residencia de estilo contemporáneo totalmente amueblada y equipada en Baccarat Hotel & Resid…
$19,60M
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Ático Ático 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 505 m²
Piso 52/60
Propiedades con diseños elegantes en el puerto deportivo de Dubai Dubai, Marina es un centro…
$28,81M
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Ático Ático 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 418 m²
Apartamentos de lujo en el nuevo complejo LIV LUX! Apartamentos para vivir e inversión (ROI …
$20,42M
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Ático Ático 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 450 m²
Apartamentos de lujo en Sea Haven con vistas al mar! Laguna privada y playa! Sistema de hoga…
$7,21M
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Ático Ático 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 874 m²
Piso 30/33
Apartamentos en el corazón creativo de Dubái, Design District Dubai Design District, conocid…
$9,32M
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Ático Ático 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 166 m²
Piso 43/44
Apartamentos modernos con vistas al bosque y cuotas en Dubai Maritime City Dubai Maritime Ci…
$6,51M
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Ático Ático 20 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 20 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 20
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 15
Área 1 413 m²
Número de plantas 52
Elegantes Apartamentos con Vistas Panorámicas en Palm Jumeirah, Dubái Ubicado en una prestig…
$16,63M
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Ático Ático 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 1
Área 2 090 m²
Ático con piscina privada en la terraza en el nuevo complejo ultra lujoso ¡Una palma Crescen…
$32,88M
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Ático Ático 7 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 7 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 799 m²
Piso 83/83
Impresionantes vistas y apartamentos de diseño exclusivo en la torre Safa Two en Dubai Safa …
$13,83M
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Ático Ático 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 623 m²
Número de plantas 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Precio en demanda
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Ático Ático 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 332 m²
Número de plantas 9
Complejo residencial – The Palm Jumeirah, Dubai, EAU (Emiratos Árabes Unidos)
$6,62M
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Ático Ático 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 566 m²
Número de plantas 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Precio en demanda
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Ático Ático 10 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 10 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 950 m²
Disfrute de las impresionantes vistas al mar y al horizonte desde este lujoso ático en el no…
$27,14M
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Ático Ático 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 362 m²
Número de plantas 1
Seis sentidos La palmera y nbsp; — Esta es una obra maestra arquitectónica única que se conv…
$5,99M
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Ático Ático 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 497 m²
Número de plantas 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
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Ático Ático 7 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 7 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Área 1 268 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – The Palm Jumeirah, Dubai, EAU (Emiratos Árabes Unidos)
$40,78M
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Ático Ático 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 813 m²
Número de plantas 1
AVA en Palm Jumeirah por Omniyat   y mdash; Es un complejo de viviendas completamente nuevo …
$700,000
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Ático Ático en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 1 000 m²
Número de plantas 9
Six Senses The Palm - este proyecto de diseño de interiores, diseñado en el salón de Palm, о…
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Ático Ático 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 464 m²
DESCONOCIDO SEIS SENTOS PARA LOS LAGUANOS POR SELECCIONE GROUPSix Sentidos The Palm   — Esta…
$7,35M
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Ático Ático 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 641 m²
4 - SPAL KOROLEVAUS SEIS SENTOS EN EL SEABERSix Sentidos The Palm   — Esta es una obra maest…
$12,39M
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Ático Ático 7 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 7 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 304 m²
Piso 9/9
Palm Ocean is an ultra-luxury 9-story complex located in Palm Jumeirah. This is the develope…
Precio en demanda
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Ático Ático 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 626 m²
Número de plantas 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Precio en demanda
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Ático Ático 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 844 m²
Número de plantas 27
Complejo residencial – Dubai, EAU (Emiratos Árabes Unidos)
$37,13M
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Ático Ático 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 596 m²
Número de plantas 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
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Ático Ático 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 306 m²
Seis sentidos La palmera y nbsp; — Esta es una obra maestra arquitectónica única que se conv…
$4,36M
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Parámetros de las propiedades en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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