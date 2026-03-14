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Apartamentos de varios niveles con Jardín en venta en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 391 m²
Dúplex ultralujoso en la planta baja con una amplia terraza, piscina privada y acceso a serv…
$6,15M
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Apartamentos multinivel 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 518 m²
Piso 1
Dúplex enorme de alta gama con piscina privada y terraza, acceso a servicios premium en una …
$4,41M
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Apartamentos multinivel 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 810 m²
Dúplex de clase mundial en la planta baja con una amplia terraza, jardín privado, piscina pr…
$13,42M
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AuraAura
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Parámetros de las propiedades en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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