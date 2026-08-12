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Tiendas en venta en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

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Tienda 64 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Tienda 64 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 64 m²
Piso 1/14
Propiedad comercial en V1STARA Casa con excelente ubicación en Al Furjan! ¡Una comunidad vib…
$608,496
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Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
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Tienda 294 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Tienda 294 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 294 m²
Número de plantas 15
Propiedades Comerciales de Inversión en Barsha Heights, Dubái, con Fácil Acceso Este moderno…
$3,25M
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Tienda 81 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Tienda 81 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 81 m²
Número de plantas 9
Locales comerciales de alta visibilidad con plan de pago 40/60 en Dubai Majan Este moderno d…
$693,929
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