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Adosados en Venta en Al Hidayriyyat, Emiratos Árabes Unidos

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Adosado Adosado 4 habitaciones en Al Hidayriyyat, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Al Hidayriyyat, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 204 m²
Número de plantas 2
Hudayriyat Golf Estates: una comunidad premium en Hudayriyat Island!Hudayriyat Golf Estates …
$1,16M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Al Hidayriyyat, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Al Hidayriyyat, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 237 m²
Número de plantas 2
Hudayriyat Golf Estates: una comunidad premium en Hudayriyat Island!Hudayriyat Golf Estates …
$1,35M
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