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Estudios en venta en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos

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2 propiedades total found
Estudio en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 4/6
Apartments in the Blue Bay Phase C complex, located along the coast of the Arabian Gulf! Ide…
$107,945
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DDA Real Estate
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Estudio 1 habitación en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Número de plantas 6
Bienes raíces extranjeros de $40.000. Consulta gratuita. Ayuda a obtener la condición de res…
$97,563
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