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Áticos del mar en Venta Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

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4 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Piso 15/36
Reportage Tower Apartments con una hermosa vista del Canal de la Isla Al Marya, Abu Dhabi! ¡…
$1,35M
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Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
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Ático Ático 9 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 9 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 284 m²
Piso 8/11
Apartamentos exclusivos con un estilo de vida lujoso en Abu Dhabi Los lujosos apartamentos e…
$25,27M
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Ático Ático 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 156 m²
Piso 9/9
ABOUT LOUVRE RESIDENCE PROJECT. Full sea View and Louver museum abudhabi  Louvre Res…
$9,21M
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Ático Ático 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piso 11/12
Situado en uno de los barrios más vibrantes de Abu Dhabi, estos apartamentos en la isla de Y…
$1,15M
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Parámetros de las propiedades en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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