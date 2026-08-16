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Locales comerciales en venta en Óblast de Kyiv, Ucrania

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4 propiedades total found
Propiedad comercial 7 700 m² en Baryshivka, Ucrania
Propiedad comercial 7 700 m²
Baryshivka, Ucrania
Área 7 700 m²
La venta de una fábrica de polímeros (6.5 ha, coche 3.4 MW) es un activo estratégico. ¿Busc…
$2,50M
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Agencia
BPS Consulting
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Tienda 90 m² en Vyshhorod, Ucrania
Tienda 90 m²
Vyshhorod, Ucrania
Área 90 m²
Piso 1/9
Sale of facade prima, Ivano-Frankivsk, vul. Mazepi 183k1 - Prokhidny that is in the place of…
$19,999
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Negocio listo 6 929 m² en Bila Tserkva, Ucrania
Negocio listo 6 929 m²
Bila Tserkva, Ucrania
Área 6 929 m²
1. Complejo de procesamiento de carneEn el territorio del complejo de propiedad integral se …
$5,00M
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Almacén 5 000 m² en Borispol, Ucrania
Almacén 5 000 m²
Borispol, Ucrania
Área 5 000 m²
Número de plantas 1
Complejo de almacén en la zona de Boryspil.Es ideal para almacenar productos farmacéuticos.P…
$4,00M
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