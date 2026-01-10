Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Lymanka
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Lymanka, Ucrania

27 propiedades total found
Propiedad comercial 69 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 69 m²
Odesa, Ucrania
Área 69 m²
$75,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 98 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 98 m²
Odesa, Ucrania
Área 98 m²
$120,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 35 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 35 m²
Odesa, Ucrania
Área 35 m²
$30,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 480 m² en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial 480 m²
Lymanka, Ucrania
Área 480 m²
$165,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 120 m² en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial 120 m²
Lymanka, Ucrania
Área 120 m²
$150,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 34 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 34 m²
Odesa, Ucrania
Área 34 m²
23648 Venta de locales comerciales en un nuevo edificio en Tairova. Superficie total 34 metr…
$30,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 52 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 52 m²
Odesa, Ucrania
Área 52 m²
15821 Venderé locales comerciales de fachada para cualquier tipo de actividad. Arco Iris Res…
$55,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 1 115 m² en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial 1 115 m²
Lymanka, Ucrania
Área 1 115 m²
7992. . . Ofrecemos a la venta una casa de construcción de 4 pisos y de pie por separado en …
$610,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 20 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 20 m²
Odesa, Ucrania
Área 20 m²
17277 Oficina en venta en Tairov. Replantado en dos habitaciones. El área total es de 20 met…
$13,000
Dejar una solicitud
Moya7yaMoya7ya
Propiedad comercial en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial
Lymanka, Ucrania
№ 6916 Vendo una parcela de fachada en el Mar Negro para cualquier tipo de actividad. El áre…
$150,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 942 m² en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial 942 m²
Lymanka, Ucrania
Área 942 m²
3553. Ofrecemos a la venta un nuevo almacén separado en la finca de viviendas Daiberg. El ár…
$260,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 58 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 58 m²
Odesa, Ucrania
Área 58 m²
20792. Ofrecemos para la venta de locales comerciales en un nuevo edificio en Tairova. Super…
$34,740
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial
Lymanka, Ucrania
7857. . . Ofrecemos a la venta una parcela en el Mar Negro. El área total de 46 acres. Hay u…
$310,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 750 m² en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial 750 m²
Lymanka, Ucrania
Área 750 m²
9209. Ofrecemos para la venta un hotel de 3 plantas en Tsarskoye Selo. El área total de 740 …
$750,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 55 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 55 m²
Odesa, Ucrania
Área 55 m²
18032 Venta de locales en la zona residencial Rainbow. La superficie total de la habitación …
$42,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 38 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 38 m²
Odesa, Ucrania
Área 38 m²
17308 Venta en planta baja para el comercio. Área total de 38 metros cuadrados. Zona de casa…
$30,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial
Lymanka, Ucrania
11733. In Tsarskoye Selo - 2 on Alexandrovskaya \ pr - t Zhukova, for sale 6 acres. Land of …
$92,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 35 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 35 m²
Odesa, Ucrania
Área 35 m²
23002. Venta de locales comerciales en un nuevo edificio en Tairova. Superficie total 35 met…
$35,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 1 400 m² en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial 1 400 m²
Lymanka, Ucrania
Área 1 400 m²
27161. Venta de fachada, edificio separado en la región de Kiev. Superficie total 1400 metro…
$760,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 1 633 m² en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial 1 633 m²
Lymanka, Ucrania
Área 1 633 m²
13946 Mansión en venta en Sauvignon-2. Opción de negocio de la escuela privada, escuela de e…
$2,15M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 1 500 m² en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial 1 500 m²
Lymanka, Ucrania
Área 1 500 m²
26721. Vender un edificio separado en Sauvignon. El proyecto proporciona un pequeño edificio…
$1,25M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 401 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 401 m²
Odesa, Ucrania
Área 401 m²
No 1415. Ofrecemos a la venta una sala de fachada en el nuevo complejo residencial "Home on …
$570,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 1 100 m² en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial 1 100 m²
Lymanka, Ucrania
Área 1 100 m²
10144. Ofrecemos a la venta un nuevo edificio de 2 plantas en la calle. Costa. El área total…
$660,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 58 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 58 m²
Odesa, Ucrania
Área 58 m²
31311 sold a spacious facade room in the Rainbow ZhM, ideally suitable for any type of activ…
$39,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 1 850 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 1 850 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 22
Área 1 850 m²
Número de plantas 3
Casa, Edificio en un paso y lugar de paso en un microdistrito poblado Sección 25 acres Edifi…
$1,50M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial
Lymanka, Ucrania
No 1199. Ofrecemos para la venta una parcela en Tsarskoye Selo. El área total de 2,5 acres. …
$30,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial
Lymanka, Ucrania
№ 5965. Venderé la tierra en el Mar Negro 2. El área total de la parcela es de 1.63 hectárea…
$160,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir