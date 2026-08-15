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Locales comerciales en venta en Odesa, Ucrania

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698 propiedades total found
Private Ownership en Odesa, Ucrania
Private Ownership
Odesa, Ucrania
Área 3 000 m²
Número de plantas 8
Multifuncional Premium Edificio en venta en Odesa Central, UcraniaUna rara oportunidad para …
$9,00M
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Propiedad comercial 102 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 102 m²
Odesa, Ucrania
Área 102 m²
12797 Venderé una habitación de fachada con reparaciones en el centro de la ciudad en Preobr…
$300,000
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Propiedad comercial 90 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 90 m²
Odesa, Ucrania
Área 90 m²
Las facetas son 124; separan el edificio Hay una sala de comercio que está a unos 90 m 2 en …
$153,000
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Propiedad comercial 136 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 136 m²
Odesa, Ucrania
Área 136 m²
21551. Facade local en venta para negocios en Cheryomushki. Superficie total 136 metros cuad…
$82,000
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Propiedad comercial 48 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 48 m²
Odesa, Ucrania
Área 48 m²
38272
$25,800
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Producción 15 000 m² en Odesa, Ucrania
Producción 15 000 m²
Odesa, Ucrania
Área 15 000 m²
La suite industrial Odega, que realmente da el "start without long dance" -4 ha terreno indu…
$5,00M
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Oficina 140 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 140 m²
Odesa, Ucrania
Área 140 m²
27833. Venderé la habitación en el centro. Superficie total de 140 m2. Planeada para 4 habit…
$190,000
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Oficina 368 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 368 m²
Odesa, Ucrania
Área 368 m²
30939 un local comercial se vende en un animado centro de la ciudad en la calle Malaya Arnau…
$290,000
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Propiedad comercial 1 231 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 1 231 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 231 m²
1309. Un edificio en el mismo centro de Odessa en la calle se ofrece a la venta. Nezhinskaya…
$850,000
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Propiedad comercial 97 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 97 m²
Odesa, Ucrania
Área 97 m²
38273
$51,600
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Propiedad comercial 430 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 430 m²
Odesa, Ucrania
Área 430 m²
19198. Un edificio separado en venta en el distrito de Suvorovsky. Edificio de capital 230 m…
$210,000
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Hotel 250 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 250 m²
Odesa, Ucrania
Área 250 m²
No. 3757. Ofrecemos para la venta un albergue de negocios en el centro histórico de la ciuda…
$250,000
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Propiedad comercial 18 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 18 m²
Odesa, Ucrania
Área 18 m²
31233 se vende un apartamento en el distrito de Malinovsky con entrada independiente, lo que…
$10,800
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Propiedad comercial 1 160 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 1 160 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 160 m²
7493 Ofrecemos a la venta un edificio cerca de Moldavanka en la región del Parque de Transfi…
$610,000
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Propiedad comercial 720 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 720 m²
Odesa, Ucrania
Área 720 m²
27663 Venderé locales listos para un jardín de infantes/escolar y otros en el complejo resid…
$800,000
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Propiedad comercial 129 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 129 m²
Odesa, Ucrania
Área 129 m²
26652. Venta de locales comerciales en el centro de la ciudad. Superficie total 129 metros c…
$100,000
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Propiedad comercial 670 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 670 m²
Odesa, Ucrania
Área 670 m²
9167. Ofrecemos a la venta un edificio independiente de 3 plantas en Levitan. Superficie tot…
$670,000
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Propiedad comercial 1 200 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 1 200 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 200 m²
Te daré la oficina bajo cualquier tipo de actividad. El área total es de 1180 metros. Dos pi…
$300,000
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Propiedad comercial 1 317 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 1 317 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 317 m²
9120. Ofrecemos a la venta un negocio listo en un lugar ocupado de Odessa. Complejo de autos…
$420,000
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Hotel 500 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 500 m²
Odesa, Ucrania
Área 500 m²
9265. Ofrecemos a la venta un negocio hotelero listo en el corazón de Odessa, a 2 minutos a …
$550,000
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Propiedad comercial 455 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 455 m²
Odesa, Ucrania
Área 455 m²
33389. Venderé el edificio de la Fuente. Se encuentra en el inicio de 8 acres. 2 plantas, 4 …
$480,000
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Propiedad comercial 102 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 102 m²
Odesa, Ucrania
Área 102 m²
28849. Local comercial en venta en el Centro de Polskaya. Superficie total 102 metros cuadra…
$200,000
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Propiedad comercial 22 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 22 m²
Odesa, Ucrania
Área 22 m²
20063 Locales comerciales/apartamento en venta en Malinovsky distrito. Superficie total - 22…
$16,000
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Propiedad comercial 1 350 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 1 350 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 350 m²
No. 3651. Ofrecemos a la venta un edificio separado en la ciudad en la calle. Agronómico. 19…
$230,000
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Propiedad comercial 480 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 480 m²
Odesa, Ucrania
Área 480 m²
No. 1321 Ofrecemos a la venta una amplia habitación en la calle Ekaterininska. El área total…
$800,000
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Propiedad comercial 1 500 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 1 500 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 500 m²
El complejo más comercial de 1500 m 2 con su propio territorio y una convención de transport…
$950,000
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Restaurante, cafetería 450 m² en Odesa, Ucrania
Restaurante, cafetería 450 m²
Odesa, Ucrania
Área 450 m²
Para la venta dos overkhov okrema Budivlya ( restaurant elegante) con Maidanchik ped be-a ki…
$600,000
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Oficina 1 021 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 1 021 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 021 m²
1231. Venderé la oficina en la calle. Cosmonauts / General Petrov. Zona de locales 1021 metr…
$1,000,000
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Propiedad comercial 903 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 903 m²
Odesa, Ucrania
Área 903 m²
9097. Ofrecemos a la venta una habitación en una casa de 5 plantas en el pos. Kotovsky. Supe…
$1,13M
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Propiedad comercial 181 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 181 m²
Odesa, Ucrania
Área 181 m²
Supone un edificio de élite en una de las zonas más prestigiosas de Odessa, Arcadia. Se encu…
$370,000
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