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Locales comerciales en venta en Velíkodolínske, Ucrania

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3 propiedades total found
Propiedad comercial 4 073 m² en Velíkodolínske, Ucrania
Propiedad comercial 4 073 m²
Velíkodolínske, Ucrania
Área 4 073 m²
Ubicación: Calle Ovidiopol 19 km, Velikidolinskoe, distrito Ovidiopol, región de Odessa Par…
$800,000
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Agencia
BPS Consulting
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Propiedad comercial 11 365 m² en Velíkodolínske, Ucrania
Propiedad comercial 11 365 m²
Velíkodolínske, Ucrania
Área 11 365 m²
5700. Ofrecemos a la venta un complejo de almacenes en el post. Gran Valle. El área total es…
$1,70M
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Propiedad comercial 10 700 m² en Velíkodolínske, Ucrania
Propiedad comercial 10 700 m²
Velíkodolínske, Ucrania
Área 10 700 m²
33225. En venta destilería en el centro del pueblo Velikodolinskoye. Producción de alcohol, …
$1,50M
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