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Locales comerciales en venta en Zatoka, Ucrania

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4 propiedades total found
Otro 1 690 m² en Zatoka, Ucrania
Otro 1 690 m²
Zatoka, Ucrania
Área 1 690 m²
Es cómodo vender que la base de negocios se repara en el corazón de Zatoki - preparativos pa…
$2,50M
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Hotel 250 m² en Zatoka, Ucrania
Hotel 250 m²
Zatoka, Ucrania
Área 250 m²
37533 Venderé un centro de recreación en Zatoka con una parcela. Situado cerca de la bahía. …
$160,000
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Propiedad comercial 288 m² en Zatoka, Ucrania
Propiedad comercial 288 m²
Zatoka, Ucrania
Área 288 m²
37999. Objeto de inversión listo por el mar - un mini-hotel en la zona de resort de Zatoki …
$90,000
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TekceTekce
Otro 950 m² en Zatoka, Ucrania
Otro 950 m²
Zatoka, Ucrania
Área 950 m²
Parece un gran hotel con perfecta reputación en un castillo turístico. El objeto está constr…
$850,000
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