Piso en edificio nuevo Kuzey Adalar

Kuzey Adalar es un exclusivo desarrollo residencial frente al mar en Estambul que se extiende sobre una superficie de 90.000 m². El proyecto incluye 2.281 viviendas y 132 locales comerciales, la mayoría de ellos con impresionantes vistas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe.
Kuzey Adalar ofrece dúplex con jardín, casas adosadas y residencias con distribuciones de hasta 4+1. Además, cuenta con 45.000 m² de zonas verdes ajardinadas, 5.200 m² de instalaciones sociales cubiertas y una ubicación privilegiada cerca de los principales medios de transporte y puertos deportivos.
10 ventajas principales de Kuzey Adalar
Ubicación privilegiada frente al mar con vistas panorámicas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe
Amplia variedad de viviendas: dúplex con jardín, casas adosadas y residencias
45.000 m² de zonas verdes ajardinadas, incluyendo 25.000 m² de jardines
5.200 m² de áreas sociales cubiertas con spa, gimnasio e instalaciones deportivas
Centro comercial frente al mar con marcas internacionales y restaurantes
Aislamiento térmico y acústico de alta calidad, además de calefacción por suelo radiante
Excelente conectividad gracias a la cercanía de Marmaray, el metro y el transporte marítimo
Enfoque sostenible con paneles solares y sistema de recogida de aguas pluviales
Aparcamiento privado cubierto y seguridad 24 horas, los 7 días de la semana
Desarrollado por EPP y ŞUA İnşaat, dos empresas líderes y de gran prestigio en el sector de la construcción e inmobiliario