Piso en edificio nuevo Kuzey Adalar

Kuzey Adalar es un exclusivo desarrollo residencial frente al mar en Estambul que se extiende sobre una superficie de 90.000 m². El proyecto incluye 2.281 viviendas y 132 locales comerciales, la mayoría de ellos con impresionantes vistas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe.

Kuzey Adalar ofrece dúplex con jardín, casas adosadas y residencias con distribuciones de hasta 4+1. Además, cuenta con 45.000 m² de zonas verdes ajardinadas, 5.200 m² de instalaciones sociales cubiertas y una ubicación privilegiada cerca de los principales medios de transporte y puertos deportivos.

10 ventajas principales de Kuzey Adalar