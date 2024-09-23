  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kartal
  4. Piso en edificio nuevo Kuzey Adalar

Piso en edificio nuevo Kuzey Adalar

Kartal, Turquía
de
$297,586
;
9
Dejar una solicitud
ID: 38897
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Kartal

Sobre el complejo

Kuzey Adalar es un exclusivo desarrollo residencial frente al mar en Estambul que se extiende sobre una superficie de 90.000 m². El proyecto incluye 2.281 viviendas y 132 locales comerciales, la mayoría de ellos con impresionantes vistas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe.

Kuzey Adalar ofrece dúplex con jardín, casas adosadas y residencias con distribuciones de hasta 4+1. Además, cuenta con 45.000 m² de zonas verdes ajardinadas, 5.200 m² de instalaciones sociales cubiertas y una ubicación privilegiada cerca de los principales medios de transporte y puertos deportivos.

10 ventajas principales de Kuzey Adalar

  • Ubicación privilegiada frente al mar con vistas panorámicas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe

  • Amplia variedad de viviendas: dúplex con jardín, casas adosadas y residencias

  • 45.000 m² de zonas verdes ajardinadas, incluyendo 25.000 m² de jardines

  • 5.200 m² de áreas sociales cubiertas con spa, gimnasio e instalaciones deportivas

  • Centro comercial frente al mar con marcas internacionales y restaurantes

  • Aislamiento térmico y acústico de alta calidad, además de calefacción por suelo radiante

  • Excelente conectividad gracias a la cercanía de Marmaray, el metro y el transporte marítimo

  • Enfoque sostenible con paneles solares y sistema de recogida de aguas pluviales

  • Aparcamiento privado cubierto y seguridad 24 horas, los 7 días de la semana

  • Desarrollado por EPP y ŞUA İnşaat, dos empresas líderes y de gran prestigio en el sector de la construcción e inmobiliario

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Kartal, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Angel City
Dudullu Caddesi, Turquía
de
$177,956
Edificio de apartamentos PERON ISTANBUL
Kartal, Turquía
de
$565,000
Barrio residencial Nordic Life Residence
Oba, Turquía
de
$128,128
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquía
de
$395,522
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Sile, Turquía
de
$407,883
Está viendo
Piso en edificio nuevo Kuzey Adalar
Kartal, Turquía
de
$297,586
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
de
$570,042
Ofrecemos amplios apartamentos con terrazas ajardinadas.La residencia cuenta con terrazas y jacuzzis, vistas panorámicas al mar, supermercado, cafeterías, piscina al aire libre, canchas de tenis y baloncesto, senderos para caminar, parque infantil.Ubicación e infraestructura cercana La propi…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquía
de
$467,574
Ofrecemos apartamentos con balcón y vistas al bosque de Belgrado.La residencia cuenta con jardines ajardinados, piscinas cubiertas y al aire libre, parques infantiles, estanques ornamentales, aparcamiento, seguridad en las 24 horas, sauna y baño turco, estudio de pilates, sala de conferencia…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Gündem City Project
Edificio de apartamentos Gündem City Project
Edificio de apartamentos Gündem City Project
Edificio de apartamentos Gündem City Project
Gaziosmanpasa, Turquía
de
$424,000
Gündem City Project ofrece un estilo de vida moderno en una de las zonas de renovación urbana con mayor crecimiento de Estambul. Gracias a sus excelentes conexiones de transporte, viviendas de alta calidad y espacios sociales diseñados para el confort, el proyecto combina la comodidad de la …
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones