Piso en edificio nuevo Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa

Muratpasa, Turquía
$1,16M
ID: 27781
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Muratpasa
  • Ciudad
    Antalya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    10

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos en Venta en Luviya, un Proyecto Mixto en Muratpaşa, Antalya

Los apartamentos de lujo se encuentran en el barrio Topçular de Muratpaşa. Gracias a su proximidad a Termesos Boulevard, la zona ofrece fáciles oportunidades de transporte y sigue siendo un centro de atracción para aquellos que quieren invertir y permanecer por mucho tiempo.

Los apartamentos en venta en Antalya están cerca de servicios diarios como mercados, centros comerciales, hospitales, bancos, a 50 m de la parada de tranvía, a 2,8 km de los centros comerciales Ikea y Agora, a 4,4 km de los centros comerciales Mall of Antalya y Deepo, a 5,5 km de la playa de Mermerli, a 5.8 km de Mark Antalya y del centro de la ciudad, a 8 km del aeropuerto internacional de Antalya, a 11 km de las playas de Konyaaltı y Lara y a 13 km de la terminal de autobuses de Antalya.

Con un terreno de 65.000 m² y una superficie de construcción de 390.000 m², el proyecto Luviya cuenta con 730 apartamentos, 104 residencias de marca, un centro comercial con 175 tiendas, 21 tiendas de calle, 35 oficinas, 1 restaurante, ascensores, aparcamiento interior y exterior, estaciones de carga eléctrica, sauna, conserje, seguridad 24/7 y cámaras de seguridad, gimnasio, parque infantil, zonas verdes bien distribuidas, piscinas cubiertas y al aire libre.

Los apartamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios de techos altos del proyecto tienen electrodomésticos de cocina incorporados, aire acondicionado de tipo techo, caldera de gas natural, panales, guardarropa, puerta de acero, iluminación puntual y LED, interfono.


AYT-04507

Localización en el mapa

Transporte

