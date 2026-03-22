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Casas en Venta en Sattahip, Tailandia

villas
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67 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Luxury 4 Bedroom Pool Villa for Sale in Na Jomtien This luxury pool villa is located in Na J…
$674,531
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Casa 3 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
3 Bedrooms 3 Bathrooms Pool Villa for Sale in View Talay Marina. Available in Thai Company N…
$833,098
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Casa 2 habitaciones en Klet Kaeo, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Klet Kaeo, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Pool Villa 2 Bedroom Corner House for Sale in Sattahip This corner pool villa is located in …
$111,183
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OneOne
Casa 4 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Pool Villa for Sale in Bangsaray - This stunning 4-bedroom, 5-bathroom pool villa sits on a …
$427,388
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Casa 6 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 6 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Spacious Private Villa with Swimming Pool for Sale – Bang Saray, Sattahip Available for sale…
$1,36M
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Casa 4 habitaciones en Khao Chi Chan, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Khao Chi Chan, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
4 Bedroom Pool View Villa for sale in Bang Saray This pool view villa for sale is located in…
$370,094
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Nils OttNils Ott
Casa 5 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Two Private Pool Villas for Sale for Sale in Bang Saray  This exceptional property offers a …
$557,463
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Casa 3 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
3 Bedrooms House for Sale in Na Jomtien – This spacious and fully furnished home features 3 …
$836,195
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Casa 4 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
4 Bedrooms 4 Bathrooms Beachfront House for Sale in Na Jomtien. Offering 772 Sqm of land plo…
$1,22M
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Casa 5 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Luxury Family Residence in Bang Saray Discover the perfect balance of luxury, space, and fun…
$244,664
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Casa 2 habitaciones en Sattahip, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Sattahip, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
House 2 Bedroom for Sale in Bon Kai Sattahip This detached house sits on 59 sq.wah of land i…
$74,019
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Casa 4 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Luxury Pool Villa for Sale – Bang Saray Exquisite 4-Bedroom Villa with Private Pool – Fully …
$929,105
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Casa 6 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 6 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Spacious 6-Bedroom Pool Villa for Sale This expansive pool villa estate offers serene privac…
$1,39M
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Casa 7 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 7 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Ultra-Luxury Newly Completed Villa for Sale in Na Jomtien This rare, newly completed ultra-…
$1,39M
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Casa 5 habitaciones en Klet Kaeo, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Klet Kaeo, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Private Residential House for sale in Bang Saray This private residence is located in Bang S…
$554,366
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Casa 4 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Pool Villa for Sale  4 Bedrooms in Huay Yai This spacious Pool Villa sits in a calm part of …
$427,388
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Casa 7 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 7 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
ultra-luxurious beachfront villa in Na Jomtien for Sale 7 Beds Luxury Pool Villa for Sale - …
$2,14M
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Casa 3 habitaciones en Na Chom Thian, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Beachfront Pool Villa for Sale in Na Jomtien This exclusive beachfront pool villa offers a r…
$727,799
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Casa 4 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Spacious 4-Bedroom Pool Villa for Sale – Huay Yai, Sukhumvit Road This modern pool villa sit…
$306,605
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Villa 3 habitaciones en Khao Chi Chan, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Khao Chi Chan, Tailandia
Habitaciones 3
Área 116 m²
$198,684
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Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Casa 3 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Last 2 Units Modern luxury Home Near Jomtien Beach For Sale This modern residential property…
$309,392
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Casa 5 habitaciones en Khao Chi Chan, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Khao Chi Chan, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
House for Sale 5 Bedrooms in Na Jomtien, Pattaya This solid house is located in the Jomtien …
$309,702
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Casa 5 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Luxury 5-Bedroom Pool Villa in Na Jomtien, Pattaya Experience an extraordinary level of luxu…
$2,32M
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Casa 2 habitaciones en Khao Chi Chan, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Khao Chi Chan, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
House for Sale – Na jomtien, Sattahip Discover a charming single-story house located in the …
$123,571
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Casa 3 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Luxury Thai-Balinese Style For Sale in Na Jomtien Discover an exquisite blend of elegance, c…
$294,217
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Casa 6 habitaciones en Khao Chi Chan, Tailandia
Casa 6 habitaciones
Khao Chi Chan, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Luxury Villa for Sale in Na Jomtien – 200 Meters from the Beach This ultra-luxury villa is l…
$3,69M
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Casa 3 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Modern loft house with 3 bedrooms and 3 bathrooms for sale in Bangsaray. Situated on a 400 s…
$275,635
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Casa 4 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Luxury 4 Bedroom Pool Villa for Sale in Na Jomtien This luxury pool villa is located in Na J…
$1,23M
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Casa 8 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 8 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Exquisite 3-Storey Luxury Residence for Sale in Bang Saray OverviewStep into a world of eleg…
$619,404
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Casa 5 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
5 Bedrooms Beachfront House in Na Jomtien for Sale – Experience the epitome of coastal luxur…
$929,105
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Parámetros de las propiedades en Sattahip, Tailandia

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