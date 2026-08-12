Áticos del mar en Venta Tailandia

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Provincia de Phuket
107
Choeng Thale
67
Provincia de Chon Buri
10
Pattaya City
8
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5 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Ático Ático 5 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 360 m²
Piso 44/54
Gorgeous View!! 5 bedroom at Northpoint Condominium close to Pattaya North Northpoint Tow…
$2,06M
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Ático Ático 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Ático Ático 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Piso 44/54
Penthouse 2 storeys 390sqm Northpoint in North Pattaya, Pattaya Size 390 sq m  2 bedroom…
$5,88M
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Ático Ático 4 habitaciones en Rawai, Tailandia
Ático Ático 4 habitaciones
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
Piso 7/7
$1,05M
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DD CO DEDD CO DE
Ático Ático 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Ático Ático 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 101 m²
Piso 47/51
me   Apelaciones !! ¡Del desarrollador en el centro del sótano de Pattaya no tiene análogos!…
$655,864
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Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
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Ático Ático 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Ático Ático 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 132 m²
Piso 7/7
$454,254
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Parámetros de las propiedades en Tailandia

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con Terraza
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