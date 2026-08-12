Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Residencial
  4. Ático
  5. Vista a la montaña

Áticos en la montaña en Venta Tailandia

;
Provincia de Phuket
107
Choeng Thale
67
Provincia de Chon Buri
10
Pattaya City
8
Mostrar más
Ático Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Rawai, Tailandia
Ático Ático 4 habitaciones
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
Piso 7/7
$1,05M
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Ático Ático 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 132 m²
Piso 7/7
$454,254
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Tailandia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir