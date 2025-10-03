Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Nong Pla Lai
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Nong Pla Lai, Tailandia

Nong Prue
13
Casa Borrar
Eliminar
21 propiedad total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 100 m²
Número de plantas 1
Casas modernas en la zona tranquila de Naklua!¡Perfecto para una familia o inversión!¡Instal…
$84,758
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 208 m²
Número de plantas 1
¡La armonía nórdica en Pattaya! Villas modernas de una sola planta con piscina!Villa Celesti…
$337,059
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/2
Experimenta lo mejor de Pattaya viviendo en esta impresionante villa de 3 dormitorios, lista…
$171,834
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Área 559 m²
Número de plantas 2
oasis escandinavo en el corazón de Tailandia: elegancia, comodidad y atractivo de inversión!…
$1,08M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 363 m²
Número de plantas 2
Elite pueblo boutique Lavender Villa en Pattaya!15 villas exclusivas con piscinas privadas e…
$615,127
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 314 m²
Número de plantas 2
Villas de lujo en el corazón del norte de Pattaya!Madcha Le Villa es un proyecto exclusivo q…
$521,353
Dejar una solicitud
ResideReside
Villa 4 habitaciones en Bang Lamung, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Bang Lamung, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 199 m²
Número de plantas 2
¡Una gran opción de inversión! Villas elegantes en Pattaya del desarrollador FED PROPERTY!¡P…
$184,030
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Nong Pla Lai, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Pla Lai, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 352 m²
Número de plantas 2
Villas modernas en estilo europeo a sólo 10 minutos del mar!Condiciones flexibles de compra!…
$422,150
Dejar una solicitud
Villa en Pattaya City, Tailandia
Villa
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 330 m²
Número de plantas 2
Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilidad y precios actuales deben ser especific…
$480,234
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Atlas PropertyAtlas Property
Villa 4 habitaciones en Nong Pla Lai, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Nong Pla Lai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 199 m²
Número de plantas 2
¡Una gran opción de inversión! Villas elegantes en Pattaya del desarrollador FED PROPERTY! ¡…
$184,030
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 2
Una oportunidad única para invertir en villas de lujo con alto potencial de rendimiento en N…
$267,141
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 559 m²
Número de plantas 2
oasis escandinavo en el corazón de Tailandia: elegancia, comodidad y atractivo de inversión!…
$924,237
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
Villas de lujo con piscina en el corazón de Pattaya!LAVISH es un proyecto exclusivo de villa…
$519,850
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Villa 7 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 431 m²
Piso 2/2
La villa cuenta con 4 dormitorios, 5 baños, 3 salones, y 2 cocinas. Totalmente amueblado y e…
$679,511
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 10 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 10 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 600 m²
Piso 2/2
legant Italian-Inspired Pool Villa en 1,591 m2 de Serenidad Disfrute de la elegancia atempor…
$605,148
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 5 habitaciones en Nong Pla Lai, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Pla Lai, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 272 m²
Número de plantas 2
Villas modernas en estilo europeo a sólo 10 minutos del mar!Condiciones flexibles de compra!…
$298,219
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Piso 2/2
Disfruta de la lujosa vida en Pattaya, la bulliciosa costa este de Tailandia. Esta impresion…
$158,785
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Número de plantas 2
Una oportunidad única para invertir en villas de lujo con alto potencial de rendimiento en N…
$261,205
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Nong Pla Lai, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Nong Pla Lai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 221 m²
Número de plantas 2
Villas modernas en estilo europeo a sólo 10 minutos del mar!Condiciones flexibles de compra!…
$234,896
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 236 m²
Número de plantas 2
Una oportunidad única para invertir en villas de lujo con alto potencial de rendimiento en N…
$279,014
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Nong Pla Lai, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Pla Lai, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 199 m²
Número de plantas 2
¡Una gran opción de inversión! Villas elegantes en Pattaya del desarrollador FED PROPERTY! ¡…
$192,935
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Nong Pla Lai

villas

Parámetros de las propiedades en Nong Pla Lai, Tailandia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir