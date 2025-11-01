Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Nong Pla Lai
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Piscina

Casas con piscina en Venta en Nong Pla Lai, Tailandia

Nong Prue
15
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Piso 2/2
Enjoy luxurious living in Pattaya, Thailand’s bustling east coast. This stunning new villa i…
$155,308
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 10 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 10 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 600 m²
Piso 2/2
legant Italian-Inspired Pool Villa en 1,591 m2 de Serenidad Disfrute de la elegancia atempor…
$615,737
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Nong Pla Lai

villas
adosados

Parámetros de las propiedades en Nong Pla Lai, Tailandia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir