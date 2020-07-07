Villa WISDOM FiRST RESIDENCE

Villa de primera calidad en el corazón del Valle de la Sabiduría!

¡A solo 15 minutos de la costa de Pattaya!

¡Instalaciones disponibles!

Vivir en Sabiduría Primera Residencia es una armonía de naturaleza, arquitectura y valores familiares. Aquí usted puede pasar tiempo en el aire fresco - montar bicicletas, kayaks, tener un picnic y jugar en los campos verdes. Las villas están hechas en el estilo de Mid-Century Modern - con amplias habitaciones, ventanas panorámicas y ergonomía reflexiva. Cada villa es como un mini-resort, donde el espacio dentro fluye suavemente hacia una acogedora zona al aire libre.

Infraestructura del pueblo: moderno club, piscina, fitness, parque de skate, pista BMX, canchas de baloncesto, pintoresco lago, seguridad profesional y videovigilancia.

En las inmediaciones:

Universidad de Thammasat – 11,1 km;

Siam Country Club - 8,7 km

Pattaya Dolphinarium - 12,9 km

- Pattaya Central - 20 km;

- Terminal 21 - 19.7 km;

Hospital de Bangkok Pattaya - 17.1 km.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.