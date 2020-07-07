Villa WISDOM FiRST RESIDENCE

  1. Realting.com
ID: 27379
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Villa de primera calidad en el corazón del Valle de la Sabiduría!
¡A solo 15 minutos de la costa de Pattaya!
¡Instalaciones disponibles!

Vivir en Sabiduría Primera Residencia es una armonía de naturaleza, arquitectura y valores familiares. Aquí usted puede pasar tiempo en el aire fresco - montar bicicletas, kayaks, tener un picnic y jugar en los campos verdes. Las villas están hechas en el estilo de Mid-Century Modern - con amplias habitaciones, ventanas panorámicas y ergonomía reflexiva. Cada villa es como un mini-resort, donde el espacio dentro fluye suavemente hacia una acogedora zona al aire libre.

Infraestructura del pueblo: moderno club, piscina, fitness, parque de skate, pista BMX, canchas de baloncesto, pintoresco lago, seguridad profesional y videovigilancia.

En las inmediaciones:

Universidad de Thammasat – 11,1 km;
Siam Country Club - 8,7 km
Pattaya Dolphinarium - 12,9 km
- Pattaya Central - 20 km;
- Terminal 21 - 19.7 km;
Hospital de Bangkok Pattaya - 17.1 km.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

