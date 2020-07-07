Villa Avana Luxury Villa

¡Entradas a Phuket y de regreso como regalo!*Para quién es:

Ideal para compradores exigentes que buscan una combinación de lujo, privacidad y comodidad en el corazón de Phuket.

Acerca de la ubicación:

Avana Luxury Villa está situada en el distrito de Thalang, Phuket, Tailandia. Esta ubicación estratégica está cerca de las mejores playas de Phuket, escuelas internacionales y centros de transporte clave.

Acerca del proyecto:

Avana Luxury Villa es una combinación única de diseño moderno y elegancia tradicional tailandesa. El proyecto incluye amplias villas de 4 dormitorios con piscinas, que van desde 551,8 a 598,5 metros cuadrados y terrenos de 845,60 a 1.070,40 metros cuadrados. Con una arquitectura meticulosamente pensada, estas villas ofrecen máxima privacidad y comodidad familiar.

Comodidades:

Áreas de estar con techos de 8 metros de altura, todos los dormitorios con baños en suite, una piscina privada con cloración salina y jacuzzi, un pabellón con sala de estar y comedor abiertos, sistemas de hogar inteligente, sistema de energía solar, estacionamiento cubierto para dos autos con una estación de carga de vehículos eléctricos, puertas automáticas.

Atractivo para la inversión:

Avana Luxury Villa representa una inversión rentable debido a la creciente demanda de propiedades inmobiliarias de lujo en Phuket. Los precios de las villas varían entre ฿49,7 millones de THB (1.413.539 dólares estadounidenses) y ฿54,9 millones de THB (1.561.434 dólares estadounidenses), con un precio medio por metro cuadrado muy atractivo de ฿91.000 THB (2.464 dólares estadounidenses). El proyecto está programado para completarse en 2025. Características principales 3:

Exquisita combinación de diseño moderno y arquitectura tradicional tailandesa.

Cerca de las mejores playas de Phuket y de las principales instalaciones de infraestructura.

Sistemas de hogar inteligente y configuración de energía respetuosa con el medio ambiente.

¡Contáctenos a través del formulario a continuación o llámenos, responderemos todas sus preguntas! *Las entradas son un obsequio al comprar cualquier propiedad inmobiliaria con nosotros en la isla de Phuket, con un precio desde $ 100,000.