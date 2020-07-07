  1. Realting.com
Villa Avana Luxury Villa

Si Sunthon, Tailandia
de
$1,36M
;
7
ID: 21937
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1000880000
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 11/12/24

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Si Sunthon

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online

Sobre el complejo

¡Entradas a Phuket y de regreso como regalo!*Para quién es:

Ideal para compradores exigentes que buscan una combinación de lujo, privacidad y comodidad en el corazón de Phuket.

Acerca de la ubicación:

Avana Luxury Villa está situada en el distrito de Thalang, Phuket, Tailandia. Esta ubicación estratégica está cerca de las mejores playas de Phuket, escuelas internacionales y centros de transporte clave.

Acerca del proyecto:

Avana Luxury Villa es una combinación única de diseño moderno y elegancia tradicional tailandesa. El proyecto incluye amplias villas de 4 dormitorios con piscinas, que van desde 551,8 a 598,5 metros cuadrados y terrenos de 845,60 a 1.070,40 metros cuadrados. Con una arquitectura meticulosamente pensada, estas villas ofrecen máxima privacidad y comodidad familiar.

Comodidades:

Áreas de estar con techos de 8 metros de altura, todos los dormitorios con baños en suite, una piscina privada con cloración salina y jacuzzi, un pabellón con sala de estar y comedor abiertos, sistemas de hogar inteligente, sistema de energía solar, estacionamiento cubierto para dos autos con una estación de carga de vehículos eléctricos, puertas automáticas.

Atractivo para la inversión:

Avana Luxury Villa representa una inversión rentable debido a la creciente demanda de propiedades inmobiliarias de lujo en Phuket. Los precios de las villas varían entre ฿49,7 millones de THB (1.413.539 dólares estadounidenses) y ฿54,9 millones de THB (1.561.434 dólares estadounidenses), con un precio medio por metro cuadrado muy atractivo de ฿91.000 THB (2.464 dólares estadounidenses). El proyecto está programado para completarse en 2025. Características principales 3:

  • Exquisita combinación de diseño moderno y arquitectura tradicional tailandesa.
  • Cerca de las mejores playas de Phuket y de las principales instalaciones de infraestructura.
  • Sistemas de hogar inteligente y configuración de energía respetuosa con el medio ambiente.
¡Contáctenos a través del formulario a continuación o llámenos, responderemos todas sus preguntas!
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 551.0 – 585.5
Precio por m², USD 2,585 – 2,859
Precio del apartamento, USD 1,49M – 1,65M

Localización en el mapa

Está viendo
Villa Avana Luxury Villa
Si Sunthon, Tailandia
de
$1,36M
