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Propiedades residenciales en venta en Na Kluea, Tailandia

apartamentos
189
casas independientes
4
265 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
The Cove Pattaya 2 Bedrooms for Sale – This spacious 2-bedroom, 3-bathroom condo in Wongamat…
$825,821
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Baan Plai Haad One Bedroom Unit for sale in Wongamat This one bedroom unit for sale at Baan …
$185,511
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Casa 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Single house for sale in East Pattaya This single detached house is available for sale in Ea…
$148,657
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OneOne
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Modern Studio Condo for Sale – The Riviera Wongamat This stylish studio unit offers a perfec…
$108,365
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Wongamat Tower Pattaya for Sale in Na Kluea Discover refined coastal living at Wongamat Towe…
$133,791
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
The Palm Wongamat 2-Bedroom for Sale in Na Kluea Experience refined coastal living at The Pa…
$492,426
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
2 Bedroom Condo for Sale at Sky Beach Condo Wongamat Pattaya This spacious high-floor reside…
$433,273
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Secret Garden Condominium is an upcoming residential development located in the peaceful Won…
$108,396
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Baan Plai Haad Condominium for Sale in Na Kluea Experience resort-style coastal living at Ba…
$161,045
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Studio Condo for Sale – Club Royal Condominium, Naklua This cozy studio unit offers 25.88 sq…
$43,358
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Zire Wongamat Condo for Sale – Beachfront Living at Wongamat Beach, Pattaya Experience luxur…
$207,191
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
2 bedroom 2 bathroom condo for Sale at Zire Wongamat. Available in Foreign Name Ownership. O…
$520,299
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
The Palm Wongamat Beach Studio Sea View Condo for Sale This beautifully presented Studio con…
$111,493
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
The Riviera Wongamat Beach 1 bedroom, 1 bathroom for Sale. Available in Thai Company Ownersh…
$142,153
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Casa 4 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
This is 4 Bedrooms 2 Bathrooms Muji Style House for Sale in East Pattaya. Sitting on 264 Sqm…
$185,511
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Modern Luxury Seaview Condo – 1 Bedroom at AROM Wongamat, Pattaya Discover the ultimate in …
$232,276
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Casa 4 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Luxury 3-Storey Pool Villa for Sale – North Pattaya This elegant three-storey villa in North…
$399,515
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Vay Pothisan Studio for Sale – This fully furnished studio unit is located on the 2nd floor …
$43,049
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
The Sanctuary Wong Amat for Sale in Wong Amat Discover timeless elegance and coastal serenit…
$244,664
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Club Royal 1 Bedroom for Sale - This 1-bedroom, 1-bathroom condo is located on the 2nd floor…
$58,843
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
1 Bedroom 1 Bathroom for Sale at Wyndham Grand Residence Wongamat. Available in Foreign/Thai…
$176,976
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Studio Condo for Sale at Riviera Wongamat Pattaya This modern residence at Riviera W…
$99,105
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
The Cove Pattaya 1 Bedroom for Sale – This stunning 1-bedroom, 2-bathroom condo in Wongamat …
$678,247
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
2 Bedrooms 2 Bathrooms Condo for Sale at Wyndham Grand Residence Wongamat. Available in Fore…
$389,679
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Baan Plai Haad 2 Bedroom For Sale in Wongamat This attractive condominium at Baan Plai Haad …
$250,858
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Newly Renovated Minimal-Style Home in Central Pattaya This beautifully renovated home offers…
$83,310
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Secret Garden Condominium is an upcoming residential development located in the peaceful Won…
$235,528
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
The Riviera Wongamat for Sale in Na Kluea Experience the epitome of luxury coastal living at…
$380,933
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Once Wongamat 3 Bedrooms for Sale - This 3 Bedrooms, 3 Bathrooms Condo is available for sale…
$1,03M
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Apartamento independiente Piso independiente en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Na Kluea, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Studio 1 bathroom condo for Sale at Zire Wongamat. Available in Foreign/Thai Name Ownership.…
$200,996
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