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Estudios con Terraza en venta en Kathu, Tailandia

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Estudio 1 habitación en Kamala, Tailandia
Estudio 1 habitación
Kamala, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 2/8
Italian Coastal-Style Resort Residence en PhuketUn moderno complejo residencial diseñado par…
$118,118
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Estudio 1 habitación en Kamala, Tailandia
Estudio 1 habitación
Kamala, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 5/7
🌴 complejo residencial de estilo complejo cerca de Kamala BeachUn moderno desarrollo residen…
$117,126
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Parámetros de las propiedades en Kathu, Tailandia

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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