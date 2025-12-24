Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Karon
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Karon, Tailandia

villas
97
Casa Borrar
Eliminar
20 propiedades total found
Villa en Karon, Tailandia
Villa
Karon, Tailandia
Área 800 m²
Número de plantas 2
¡Exclusivo! Casa en venta para la renovación con terreno en Karon Beach, Phuket!600m al mar …
$769,585
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa en Karon, Tailandia
Villa
Karon, Tailandia
Dormitorios 6
Área 330 m²
KAR7272 Características de la propiedad: • 2 Casas con piscina cerca de las playas de Karo…
$1,06M
Dejar una solicitud
Villa en Karon, Tailandia
Villa
Karon, Tailandia
Dormitorios 4
Área 280 m²
KAT6468 Un complejo único situado entre las exuberantes pistas tropicales de Kata Beach. A …
$896,575
Dejar una solicitud
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa en Karon, Tailandia
Villa
Karon, Tailandia
Dormitorios 3
Área 450 m²
KAT6048 ¡A sólo 50 metros del mar!Hay un lugar tranquilo y tranquilo, perfecto para toda la…
$1,70M
Dejar una solicitud
Villa en Karon, Tailandia
Villa
Karon, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 530 m²
KAR21708 Se trata de un proyecto con número limitado de villas, cada una de las cuales se e…
$993,891
Dejar una solicitud
Villa en Karon, Tailandia
Villa
Karon, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
KAR5433 Nuevo Proyecto Increíble con amplias Villas ofrece una combinación única de lujo in…
$883,721
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Karon, Tailandia
Villa
Karon, Tailandia
Dormitorios 4
Área 350 m²
KAR6006 La villa con muebles elegantes y decoración interior. Diseño original, combinacione…
$745,539
Dejar una solicitud
Villa en Karon, Tailandia
Villa
Karon, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 324 m²
KAT22755 Experimente una de las villas más espectaculares del cielo de Phuket, ofreciendo v…
$2,40M
Dejar una solicitud
Villa en Karon, Tailandia
Villa
Karon, Tailandia
Dormitorios 5
Área 450 m²
KAT7117 Esta impresionante villa de tres niveles ofrece una combinación perfecta de comodid…
$5,79M
Dejar una solicitud
VernaVerna
Villa en Karon, Tailandia
Villa
Karon, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 660 m²
KAR22394 Esta villa de 4 dormitorios con vista al mar ofrece un estilo de vida refinado al …
$1,68M
Dejar una solicitud
Villa en Karon, Tailandia
Villa
Karon, Tailandia
Dormitorios 6
Área 1 847 m²
KAR7015 Este proyecto permite a los nuevos propietarios maximizar el espacio. Consta de dos…
$2,89M
Dejar una solicitud
Villa en Karon, Tailandia
Villa
Karon, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 513 m²
KAT22443 Ubicados en las colinas pintorescas de Kata, Phuket, estas villas ultra lujosas re…
$1,98M
Dejar una solicitud
Villa en Karon, Tailandia
Villa
Karon, Tailandia
Dormitorios 2
Área 191 m²
KAT5097 Esta es Villa de lujo tiene una piscina privada infinity situada para excepcionales…
$1,77M
Dejar una solicitud
Villa en Karon, Tailandia
Villa
Karon, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 446 m²
KAR22550 Una rara oportunidad para poseer una elegante villa de ladera a pocos pasos de las…
$2,12M
Dejar una solicitud
Villa en Karon, Tailandia
Villa
Karon, Tailandia
Dormitorios 4
Área 489 m²
KAR21952 Donde el lujo se encuentra con la perfección panorámicaEncaramado en el encantador…
$2,37M
Dejar una solicitud
Villa en Karon, Tailandia
Villa
Karon, Tailandia
Dormitorios 4
Área 280 m²
KAT3062 Una villa de estilo contemporáneo de 4 dormitorios con piscina privada se encuentra…
$994,588
Dejar una solicitud
Villa en Karon, Tailandia
Villa
Karon, Tailandia
Dormitorios 3
Área 320 m²
KAR5960 Mira a LUXURY LIVING NEXT TO NATURE.Nuevo Proyecto Increíble con amplias Villas ofr…
$1,53M
Dejar una solicitud
Villa en Karon, Tailandia
Villa
Karon, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 560 m²
KAT21824 Situado dentro de una de las fincas más prestigiosas de Phuket, esta propiedad est…
$2,54M
Dejar una solicitud
Villa en Karon, Tailandia
Villa
Karon, Tailandia
Dormitorios 4
Área 294 m²
KAT5096 El interior de esta hermosa villa cuenta con muebles y accesorios de buen aspecto, …
$4,02M
Dejar una solicitud
Villa en Karon, Tailandia
Villa
Karon, Tailandia
Dormitorios 5
Área 1 400 m²
KAT5996 El diseño de esta hermosa villa crea un ambiente festivo. Al mismo tiempo se ve muy…
$2,22M
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Karon, Tailandia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir