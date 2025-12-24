Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con piscina en Venta en Karon, Tailandia

Casa 3 habitaciones en Karon, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Karon, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
Este complejo residencial de estilo mediterráneo está situado a pocos pasos de la playa de K…
$204,852
Casa 2 habitaciones en Karon, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Karon, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Moderno complejo residencial en la costa oeste de Phuket ofrece apartamentos elegantes a tan…
$87,981
Casa 1 habitación en Karon, Tailandia
Casa 1 habitación
Karon, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Situado en una pintoresca colina a solo 800 metros de una de las playas más hermosas de Phuk…
$146,206
OneOne
Villa 5 habitaciones en Karon, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Karon, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 231 m²
Piso 3/3
Experimente un nuevo nivel de lujo en uno de los rincones más pintorescos de Phuket. Esta vi…
$1,95M
Casa 2 habitaciones en Karon, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Karon, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Este complejo residencial de estilo mediterráneo está situado a pocos pasos de la playa de K…
$93,745
Casa 3 habitaciones en Karon, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Karon, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
El apartamento está situado a 900 metros de Karon Beach en la costa oeste de Phuket. La ubic…
$236,332
TekceTekce
Casa 3 habitaciones en Karon, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Karon, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Moderno complejo residencial en la costa oeste de Phuket ofrece apartamentos elegantes a tan…
$166,159
Casa 2 habitaciones en Karon, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Karon, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
El apartamento está situado a sólo 300 metros de la playa en la costa oeste de Phuket. Karon…
$127,257
Casa 2 habitaciones en Karon, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Karon, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Moderno complejo residencial se encuentra en la prestigiosa zona costera de Karon. Esta es u…
$109,077
VernaVerna
Casa 3 habitaciones en Karon, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Karon, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 54 m²
El apartamento de 2 dormitorios cerca de Karon Beach es una oferta única para aquellos que b…
$201,128
Casa 3 habitaciones en Karon, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Karon, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Este apartamento de dos dormitorios es una gran oferta para aquellos que buscan un alojamien…
$237,775
Casa 1 habitación en Karon, Tailandia
Casa 1 habitación
Karon, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Moderno complejo residencial en la costa oeste de Phuket ofrece apartamentos elegantes a tan…
$80,746
Casa 4 habitaciones en Karon, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Karon, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Los apartamentos situados en el distrito de Karon en Phuket ofrecen condiciones ideales para…
$563,466
Casa 2 habitaciones en Karon, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Karon, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Este complejo residencial de estilo mediterráneo está situado a pocos pasos de la playa de K…
$107,836
Casa 3 habitaciones en Karon, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Karon, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Este complejo residencial de estilo mediterráneo está situado a pocos pasos de la playa de K…
$147,964
Casa 2 habitaciones en Karon, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Karon, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Apartamentos elegantes situados en una de las zonas más cómodas y equilibradas de Phuket - K…
$137,838
Casa 2 habitaciones en Karon, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Karon, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
El proyecto se encuentra en la zona más cómoda de la costa oeste de Phuket. La arquitectura …
$204,432
Parámetros de las propiedades en Karon, Tailandia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
