Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Provincia de Chon Buri
  4. Comercial
  5. Negocio listo

Negocio en Venta en Provincia de Chon Buri, Tailandia

Pattaya City
9
Negocio listo Borrar
Eliminar
13 propiedades total found
Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
Negocio listo
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Pool Villa in South Pattaya for Sale - This expansive 12-bedroom, 12-bathroom pool villa in …
$588,433
Dejar una solicitud
Negocio listo en Nong Prue, Tailandia
Negocio listo
Nong Prue, Tailandia
Rare Opportunity!! Popular Central Pattaya Club for Sale – Ready to Operate This fully oper…
$1,08M
Dejar una solicitud
Negocio listo en Khao Chi Chan, Tailandia
Negocio listo
Khao Chi Chan, Tailandia
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 13
Resort Business for Sale in Bangsaray – This 13-bedroom resort is still actively running and…
$898,135
Dejar una solicitud
Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
Negocio listo
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 12
4 Storey Commercial Building 7 Bedroom in Jomtien This 4 storey commercial building is locat…
$495,523
Dejar una solicitud
Negocio listo en Huai Yai, Tailandia
Negocio listo
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 13
This luxurious private resort in Pattaya offers an exceptional living experience with 10 lav…
$4,65M
Dejar una solicitud
Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
Negocio listo
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 10
Luxury Pool Villa Near the Beach for Sale on Pratumnak Hill, Pattaya (Only 100 meters from t…
$1,49M
Dejar una solicitud
Negocio listo en Bang Sare, Tailandia
Negocio listo
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Pool Villa for Sale 3 Storeys 4 Bedrooms in Bang Saray Owner Finance Available ! Start your …
$284,926
Dejar una solicitud
Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
Negocio listo
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Established Café Business Takeover for Sale in Khao Noi Pattaya Located in the Khao Noi Patt…
$26,325
Dejar una solicitud
Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
Negocio listo
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
3-Storey Commercial Building for Sale – Prime Business Location on Thappraya Road, Pattaya U…
$263,247
Dejar una solicitud
Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
Negocio listo
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 36
Nº de cuartos de baño 36
Commercial Building 36 Rooms for Sale in Central Pattaya This hospitality business opportuni…
$1,70M
Dejar una solicitud
Negocio listo en Na Chom Thian, Tailandia
Negocio listo
Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Luxury 4 Bedrooms Pool Villa in Na Jomtien for Sale – This stunning 4-bedroom, 5-bathroom po…
$1,24M
Dejar una solicitud
Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
Negocio listo
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 13
Spacious Pool Villa for Sale in South Pattaya Ideal Rental Investment This large pool villa …
$588,433
Dejar una solicitud
Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
Negocio listo
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 195
Nº de cuartos de baño 127
Hotel 195 Rooms with Land for Sale Pattaya Naklua Area This hotel 195 rooms with land for sa…
$10,10M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Provincia de Chon Buri

bienes raíces comerciales
hoteles
Realting.com
Ir