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Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 13
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Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Edificio comercial de 3 pisos en venta – Primera ubicación de negocios en Thappraya Road, Pa…
$263,247
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Dormitorios 36
Nº de cuartos de baño 36
Edificio comercial 36 Habitaciones en venta en Pattaya CentralEsta oportunidad de negocios d…
$1,70M
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Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Piscina Villa en Pattaya Sur para la venta - Esta extensiva villa de 12 dormitorios, piscina…
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Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 12
4 Storey Commercial Building 7 Bedroom en JomtienEste edificio comercial de 4 plantas se enc…
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Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
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Dormitorios 195
Nº de cuartos de baño 127
Hotel 195 Habitaciones con terreno en venta Pattaya Naklua AreaEste hotel de 195 habitacione…
$10,10M
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Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Fundada Café Business Takeover en venta en Khao Noi PattayaSituado en la zona de Khao Noi Pa…
$26,325
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Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
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Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 10
Piscina de lujo Villa Cerca de la playa en venta en Pratumnak Hill, Pattaya (¡Solo a 100 met…
$1,49M
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Negocio listo en Nong Prue, Tailandia
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Nong Prue, Tailandia
¡Oportunidad Rara! Popular Central Pattaya Club para la venta – Listo para operar Esta disco…
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