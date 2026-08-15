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Pattaya
24
Pattaya City
919
Bang Sare
25
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80 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 28/54
Condominio de lujo de Northpoint para la venta Ubicación: Naklua, Wongamat, Pattaya - 28 …
$882,349
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Apartamento independiente Piso independiente en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 17/30
Venta urgente Estudio con vista al mar en The Peak TowersEstudio 32 m2 con vista al mar Tota…
$79,412
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 15/24
3 habitaciones y 3 baños en Silver Beach en North Pattaya, Pattaya• Tipo 3 habitaciones y 3 …
$500,000
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento independiente Piso independiente en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Na Kluea, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Piso 29/43
Estudio con vista al mar en venta en Sky Beach Condo Estudio 55 m² Totalmente amueblado …
$105,882
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 10/54
¡Impresionante vista al mar en venta! El condominio Zire Wongamat está bien ubicado en el …
$308,822
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 30/36
Park Beach Condominium Park Beach condominium is well located in Naklua area. The condomi…
$220,585
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 2/54
Zire Wongamat Condo Pattaya 2 dormitorios en venta• Edificio  A  • Tamaño 97 m² • 2.º piso •…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 21/55
Reventa 1 dormitorio 1 baño 39 m2 en Copacabana Coral Reef  Reventa Copacabana Coral Reef-1 …
$167,647
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Piso 20/31
2 dormitorios 2 baño en la base de pattaya central en el sur de Pattaya, pattaya Tipo: 2 d…
$250,000
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 15/54
Northpoint luxury condominium for sale Location: Naklua, Wongamat, Pattaya - Floor 15 th…
$467,647
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 4/12
Siam Penthouse 3 de 2 dormitorios y 105 m² en North Pattaya, Pattaya• 2 dormitorios y 2 baño…
$264,706
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Piso 4/7
2 dormitorios, 2 baños en Montrari en Jomtien, Pattaya-134 m²  -2 dormitorios, 2 baños - Pis…
$279,412
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 20/55
1 dormitorio 38 m2 en Arom WongamatArom Wongamat en North Pattaya, Pattaya-Tipo 1 dormitorio…
$270,588
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 9/20
Vista al mar, 1 dormitorio, 1 baño en 1 Tower Pratumnak en Pratumnak, PattayaDETALLES DE LA …
$182,353
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 3/27
Condominio de 1 dormitorio y 1 baño completamente amueblado en venta con una superficie de 5…
$147,059
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 10/31
Tipo: 2 dormitorios, 2 baños Tamaño: 73 m2 Cuota: Cuota extranjera Piso: 10.° Tarifas de…
$255,882
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Piso 5/8
2 habitaciones, 2 baños, 108 m2 en Sunset Boulevard Residence • 2 habitaciones, 2 baños •…
$205,879
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 31/54
1 dormitorio con vista al mar en Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya  NORTHPOINT  Wongam…
$291,176
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Apartamento independiente Piso independiente en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Na Kluea, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 33/46
The Riviera Jomtien.Big Studio apartment for sale The Riviera Jomtien.  Type Studio Siz…
$117,645
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Apartamento independiente Piso independiente en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 15/34
Estudio con vista al mar en el condominio Park Beach en North Pattaya, PattayaTipo: Estudio …
$132,352
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Piso 14/20
THE AXIS CONDOMINIUM  TAPRAYA ROAD      •2 bedroom 2 bathroom •68 sq.m  •14 floor  •Bui…
$170,630
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Piso 12/36
Tipo : 3 dormitorios 2 bañosTamaño : 175 m2Quota: Quota extranjeraPiso : 12 thDerechos de tr…
$392,512
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 20/31
Apartamento de 1 dormitorio de 55 m2 en Baan Plai Haad - Pattaya • 1 dormitorio • 55 m2 …
$164,705
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 9/54
Condominio Northpoint, 1 dormitorio en ventaTipo: 2 dormitorios Tamaño: 102 m2 Nombre extran…
$455,882
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Piso 32/54
¡Precio mejorado!2 habitaciones, 2 baños en Zire Wongamat en North Pattaya, PattayaTipo 2 ha…
$464,706
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Apartamento independiente Piso independiente en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Na Kluea, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 17/54
Condominio tipo estudio completamente amueblado en alquiler/venta con una superficie de 38 m…
$173,530
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Apartamento independiente Piso independiente en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 7/24
Condominio de gran altura en zona de playa acogedora. Hay un gimnasio, 2 piscinas, sauna, ba…
$67,647
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Piso 14/36
Type : 3 bedrooms 2 bathrooms Size : 175 m2 Quota: Foreign Quota  Floor : 14 th Transfer…
$558,821
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 35/54
1 dormitorio, 1 baño en Zire Wongamat en North Pattaya, PattayaTipo: 1 dormitorio, 1 baño Ta…
$308,824
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Apartamento independiente Piso independiente en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Na Kluea, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 10/36
Park Beach Condominium  Park Beach condominium is well located in Naklua area.  For sale…
$97,059
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Chon Buri, Tailandia

con Garaje
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con Vista al lago
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