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Hoteles en venta en Provincia de Chon Buri, Tailandia

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Pattaya City
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4 propiedades total found
Hotel en Pattaya City, Tailandia
Hotel
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Piso 2/2
Una oportunidad única para los inversores. Venta de un edificio de 19 apartamentos con ingre…
$2,45M
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3-star hotel for sale, 84 rooms, near Central Pattaya Mall, 2.5 km. en Pattaya City, Tailandia
3-star hotel for sale, 84 rooms, near Central Pattaya Mall, 2.5 km.
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 84
Número de plantas 5
Hotel de 3 estrellas en venta, 84 habitaciones, cerca del centro comercial Central Pattaya M…
$6,77M
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Hotel en Na Kluea, Tailandia
Hotel
Na Kluea, Tailandia
Habitaciones 264
Número de plantas 18
Ofrecemos un hotel de 264 habitaciones en venta junto a Pattaya Seaview en cada habitación.U…
$44,00M
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Hotel de 4 estrellas en venta, 326 habitaciones, cerca del muelle Bali Hai, Pattaya, Tailandia. en Pattaya City, Tailandia
Hotel de 4 estrellas en venta, 326 habitaciones, cerca del muelle Bali Hai, Pattaya, Tailandia.
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 326
Número de plantas 7
Hotel de 4 estrellas en venta, 326 habitaciones, cerca del muelle Bali Hai, Pattaya, Chonbur…
$26,43M
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