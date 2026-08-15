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Apartamentos en la montaña en venta en Provincia de Chon Buri, Tailandia

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Pattaya
134
Pattaya City
1536
Bang Sare
30
Nong Prue
9
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1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Bang Sare, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Bang Sare, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 3/8
Apartamento amueblado con vistas al mar en THE BREEZE BEACHSIDE!¡Asignación del dueño!Aparta…
$73,204
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Agencia
DDA Real Estate
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Tipos de propiedades en Provincia de Chon Buri

áticos
condos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Provincia de Chon Buri, Tailandia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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