Villa The Laytin Villa

¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*

Para quién es:

Este proyecto es perfecto para aquellos que buscan una combinación de lujo y aislamiento en la impresionante Phuket. Laytin Villa es la elección de los conocedores más exigentes de la comodidad y la elegancia.

Sobre la ubicación:

Ubicada a solo un kilómetro de la playa de Bang Tao, Laytin Villa ofrece fácil acceso a los mejores lugares de Phuket. Cerca, puede encontrar el mercado nocturno de Bang Tao, el centro comercial Porto de Phuket y numerosas atracciones, incluido el club de golf Laguna y Blue Tree Phuket.

Sobre el proyecto:

Laytin Villa es la encarnación del lujo y la comodidad. La villa, con una superficie de 1.326 metros cuadrados en una parcela de 1.474 metros cuadrados, está diseñada para aquellos que aprecian la arquitectura exquisita y los materiales de alta calidad. El proyecto promete privacidad y tranquilidad en cada rincón.

Infraestructura y amenidades:

Área de BBQ, CCTV, salón de juegos, estacionamiento, seguridad, piscina, área de yoga.

Atractivo para la inversión:

Comprar una villa en esta zona de Phuket es una inversión rentable. La infraestructura desarrollada garantiza un aumento constante de los precios inmobiliarios y un ingreso estable por alquiler.

Las 3 principales características:

Diseño lujoso con interiores espaciosos. A poca distancia de la playa de Bang Tao. Alto nivel de privacidad y seguridad.

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*Entradas de regalo con la compra de cualquier propiedad con nosotros en la isla de Phuket, con un precio desde $100,000.