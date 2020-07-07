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Villa The Laytin Villa

Choeng Thale, Tailandia
de
$1,28M
;
19
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ID: 21939
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1006840000
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 11/12/24

Localización

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  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Choeng Thale

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online

Sobre el complejo

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¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*

Para quién es:
Este proyecto es perfecto para aquellos que buscan una combinación de lujo y aislamiento en la impresionante Phuket. Laytin Villa es la elección de los conocedores más exigentes de la comodidad y la elegancia.

Sobre la ubicación:
Ubicada a solo un kilómetro de la playa de Bang Tao, Laytin Villa ofrece fácil acceso a los mejores lugares de Phuket. Cerca, puede encontrar el mercado nocturno de Bang Tao, el centro comercial Porto de Phuket y numerosas atracciones, incluido el club de golf Laguna y Blue Tree Phuket.

Sobre el proyecto:
Laytin Villa es la encarnación del lujo y la comodidad. La villa, con una superficie de 1.326 metros cuadrados en una parcela de 1.474 metros cuadrados, está diseñada para aquellos que aprecian la arquitectura exquisita y los materiales de alta calidad. El proyecto promete privacidad y tranquilidad en cada rincón.

Infraestructura y amenidades:
Área de BBQ, CCTV, salón de juegos, estacionamiento, seguridad, piscina, área de yoga.

Atractivo para la inversión:
Comprar una villa en esta zona de Phuket es una inversión rentable. La infraestructura desarrollada garantiza un aumento constante de los precios inmobiliarios y un ingreso estable por alquiler.

Las 3 principales características:

  1. Diseño lujoso con interiores espaciosos.
  2. A poca distancia de la playa de Bang Tao.
  3. Alto nivel de privacidad y seguridad.

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Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 471.0 – 1 325.1
Precio por m², USD 2,678 – 3,141
Precio del apartamento, USD 1,40M – 4,32M

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Choeng Thale, Tailandia

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Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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