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Apartamentos con piscina en venta en Bang Lamung, Tailandia

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Na Kluea
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5 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Nong Prue, Tailandia
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Apartamento 1 habitacion
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
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$77,600
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Estudio en Nong Prue, Tailandia
Estudio
Nong Prue, Tailandia
Área 23 m²
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$64,996
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Apartamento 2 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
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$267,000
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International Property AlertInternational Property Alert
Apartamento 1 habitacion en Pluak Daeng District, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Pluak Daeng District, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$60,700
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Apartamento 1 habitacion en Pluak Daeng District, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Pluak Daeng District, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$80,310
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Tipos de propiedades en Bang Lamung

condos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Bang Lamung, Tailandia

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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