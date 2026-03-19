Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Bang Lamung
  4. Residencial
  5. Piso independiente

Casa en condominio en venta en Bang Lamung, Tailandia

Piso independiente Borrar
Eliminar
397 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Copacabana Beach 1 Bedroom for Sale – This 1-bedroom, 1-bathroom condo in Copacabana Beach J…
$213,694
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
1 dormitorio en venta en Platinum Suites en Thepprasit PattayaEsta residencia en Platinum Su…
$78,974
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
This is 1 Bedroom 1 Bathroom Condo in South Pattaya for Sale. Available in Thai Name Ownersh…
$52,030
Dejar una solicitud
OneOne
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
1 Bedroom 1 Bathroom Condo for Sale at The Empire Tower. Available in Foreign Name Ownership…
$123,571
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Leela Paradise Residence One Bedroom Unit for Sale in Jomtien This one bedroom unit for sale…
$117,687
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Empire Tower Pattaya Condominium for Sale Jomtien Pattaya This condominium is located at Emp…
$106,847
Dejar una solicitud
Nils OttNils Ott
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
1 dormitorio en venta en New Nordic VIP 3 en Pratumnak HillEste condominio en New Nordic VIP…
$41,615
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Nong Pla Lai, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Nong Pla Lai, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Condo 1 Bedroom CC Condominium 2 for Sale in East Pattaya This 34 sq.m. one-bedroom unit off…
$48,004
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Copacabana Beach Jomtien One Bedroom Unit for sale in Jomtien This one bedroom unit for sale…
$137,198
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Jomtien Condotel 2 Bedroom for sale in Jomtien Pattaya Jomtien Pattaya is a well established…
$179,317
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Baan Suan Lalana Large Studio for sale Jomtien Pattaya This large studio is located on the 3…
$52,340
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Jomtien Beach Penthouses for Sale This condominium is located at Jomtien Beach Penthouses in…
$77,116
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Riviera Wongamat 1 Bedroom 1 Bathroom for Sale. Available in Foreign Name Ownership. Offerin…
$161,045
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Angket Condominium 1 Bedroom for sale Jomtien Pattaya This one bedroom unit is located on th…
$85,787
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
2 Bedrooms 2 Bathrooms The Peak Towers for Sale in Pratumnak. Available in Thai Name Ownersh…
$262,937
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Baan Suan Lalana studio for sale Jomtien Pattaya This fully refurbished studio condominium i…
$57,295
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
So Origin Pattaya Studio for Sale – This studio condo in North Pattaya offers 24.55 sqm of l…
$54,508
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
For Sale View Talay 5D 2 Bedroom Sea View Condominium in Jomtien Pattaya This sea view condo…
$210,597
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
The Riviera Beverly Hills 1 Bedroom for Sale – This modern 1-bedroom unit at The Riviera Bev…
$111,617
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Lumpini Ville Naklua Wong Amat for Sale in North Pattaya This condominium is located at Lump…
$52,340
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
The Grand Jomtien Pattaya Beach Condo for Sale An exceptional opportunity awaits to own a f…
$111,183
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
2-Bedroom Condo for Sale – The Trust Condo South Pattaya This well-appointed 2-bedroom, 2-ba…
$132,862
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Jomtien Thip Condotel 1 Bedroom for Sale - This charming 1-bedroom, 2-bathroom condo offers …
$99,105
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Natureza Condo – For Sale with Tenant North Pattaya Location Elegant and well-maintained co…
$54,198
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Park Lane Jomtien Condo for Sale in Jomtien This condominium is located at Park Lane Jomtien…
$46,146
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Leela Paradise Residence Three Bedroom Unit for sale in Jomtien This three bedroom unit for …
$246,213
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Supalai Mare 1 Bedroom for Sale – This stylish 1-bedroom, 1-bathroom condo offers 45.54 Sqm …
$82,071
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Seaspire Jomtien Studio for Sale – This studio 1 Bathroom Condo in Jomtien offer 29.75 Sqm o…
$138,665
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Studio Condo for Sale Lumpini Park Beach Jomtien This well-positioned residence is located i…
$77,116
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Na Kluea, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Riviera Wongamat Studio for Sale - This Studio, 1-bathroom condo is available for sale in th…
$97,556
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Bang Lamung, Tailandia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir