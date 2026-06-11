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Apartamentos con Jardín en venta en Bang Lamung, Tailandia

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Na Kluea
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3 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Pluak Daeng District, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Pluak Daeng District, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
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$60,700
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Apartamento 1 habitacion en Pluak Daeng District, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Pluak Daeng District, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$80,310
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 8/8
WOW Marca Nuevo Condominio Dusit Grand Park 2 está situado en el corazón de Jomtien. Consist…
$64,706
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Tipos de propiedades en Bang Lamung

condos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Bang Lamung, Tailandia

con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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