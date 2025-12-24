  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Mijas
  4. Piso en edificio nuevo Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas

Piso en edificio nuevo Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas

Mijas, Španjolska
de
$414,201
;
21
Dejar una solicitud
ID: 33182
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/1/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Mijas

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Propiedades en una Ubicación Natural en Mijas Málaga

Este complejo se encuentra en Mijas, en el barrio de Cerrado del Águila, en Mijas, un elegante complejo residencial y de golf situado en unas colinas onduladas a poca distancia de la costa mediterránea. La pieza central es un campo de golf de 9 hoyos bellamente diseñado, con amplias calles, pintorescos elementos acuáticos y unas vistas impresionantes del mar y las montañas circundantes. El complejo ofrece excelentes instalaciones, como una moderna casa club, un restaurante con vistas panorámicas, un campo de prácticas y greens de práctica. Rodeado de villas y apartamentos de lujo, Cerrado del Águila combina una vida tranquila con un estilo de vida deportivo y sofisticado en el corazón de la Costa del Sol.

Cerrado del Águila está idealmente situado en Mijas Costa, lo que permite un fácil acceso a los principales destinos de la Costa del Sol. La playa más cercana está a solo 4 km, lo que lo hace perfecto para escapadas rápidas a la costa. El aeropuerto de Málaga está a unos 27 km, lo que ofrece cómodas conexiones internacionales. El centro histórico de Málaga, con sus museos, tiendas y atracciones culturales, se encuentra a unos 33 km del complejo. Marbella, conocida por sus tiendas de lujo y su animado puerto deportivo, se encuentra a unos 30 km al oeste. Esta céntrica ubicación convierte a Cerrado del Águila en una base ideal para disfrutar tanto de la tranquilidad de las colinas como de la emoción de la costa.

Este complejo ofrece maravillosas comodidades como un spa, una sauna y una piscina climatizada. Hay un completo gimnasio y una sala de coworking. En el exterior, hay una pista de voleibol y una gran piscina. Por supuesto, también hay plazas de aparcamiento subterráneo.

Las propiedades en venta en Málaga tienen mucho que ofrecer, desde soláriums en los áticos hasta hermosos jardines en las unidades de la planta baja. El interior es espacioso y está bien diseñado. Las cocinas están totalmente equipadas y listas para usar. El dormitorio principal tiene un baño en suite.


AGP-00987

Localización en el mapa

Mijas, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Hermosos Apartamentos con Interiores Luminosos en Benalmádena Málaga
Benalmadena, Španjolska
de
$840,334
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
de
$290,324
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Torrevieja, Španjolska
de
$337,864
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$865,263
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Torrevieja, Španjolska
de
$250,597
Está viendo
Piso en edificio nuevo Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$414,201
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Mostrar todo Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Villajoyosa, Španjolska
de
$738,559
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Orihuela, Španjolska
de
$311,136
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 72–121 m²
5 objetos inmobiliarios 5
El complejo está ubicado en Orihuela Costa; Esta es una pintoresca zona turística, parte de la Costa Blanca española. Aquí podrá disfrutar del paisaje mediterráneo original: valles, pinares y robledales de montaña, prados, ricos en aromas de diversas plantas aromáticas. Los lagos salados de …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
72.0
348,079
Apartamentos 3 habitaciones
82.0 – 84.0
342,392 – 383,015
Casa
121.0
667,374
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Fuengirola
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$1,84M
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos en Complejo con Ricas Amenidades en Prestigiosa Ubicación en Fuengirola Los apartamentos se encuentran en Fuengirola, un complejo turístico situado entre las otras famosas localidades de Benalmádena y Mijas. Fuengirola es el hogar de todas las comodidades, incluyendo bares, cent…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
24.12.2025
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
18.12.2025
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
28.11.2025
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
12.11.2025
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Mostrar todas las publicaciones